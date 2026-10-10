E.C.VITÓRIA
Vitória confirma nova lesão horas antes de duelo contra o São Paulo
Rubro-Negro Baiano também tem novidade no time titular
O Esporte Clube Vitória confirmou na noite deste sábado, 10, uma nova lesão no elenco comandado por Jair Ventura. Desta vez, o desfalque é o atacante Osvaldo, que sentiu um desconforto muscular na perna direita.
O jogador de 39 anos não foi relacionado para a partida contra o São Paulo, que começa às 21h deste sábado. O jogo é válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Osvaldo não entra em campo desde a partida de volta contra o Vasco, nas quartas de final da Copa do Brasil, no dia 2 de setembro. Além disso, ele não foi relacionado nas últimas três partidas do Leão, contra Mirassol, Cruzeiro e Chapecoense.
Novidade no time titular contra o São Paulo
Sem Osvaldo, lesionado, e Diego Tarzia, suspenso, Jair Ventura precisou mudar a equipe que entrou em campo na vitória por 4 a 0 sobre a Chapecoense.
O escolhido para ocupar a vaga do argentino no time titular foi Lucas Silva, que atuou no segundo tempo do jogo contra a Chapecoense e ficou marcado por perder chances claras de ampliar a goleada. Apesar dos gols perdidos, o jogador de 27 anos chamou a atenção do treinador e será titular com a camisa do Vitória pela primeira vez neste Brasileirão.
O resto do time é o mesmo que começou contra a Chape. Confira a escalação:
Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Martínez e Matheuzinho; Erick, Renê e Lucas Silva.