Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Vitória confirma nova lesão horas antes de duelo contra o São Paulo

Rubro-Negro Baiano também tem novidade no time titular

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Vitória confirma nova lesão horas antes de duelo contra o São Paulo
Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória confirmou na noite deste sábado, 10, uma nova lesão no elenco comandado por Jair Ventura. Desta vez, o desfalque é o atacante Osvaldo, que sentiu um desconforto muscular na perna direita.

O jogador de 39 anos não foi relacionado para a partida contra o São Paulo, que começa às 21h deste sábado. O jogo é válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

ESPORTES

Jogo decisivo da Série C é suspenso por falta de segurança no estádio
Jogo decisivo da Série C é suspenso por falta de segurança no estádio imagem

FUTEBOL INTERNACIONAL

Vini Jr. entra, tem gol anulado e acaba expulso em vitória do Real
Vini Jr. entra, tem gol anulado e acaba expulso em vitória do Real imagem

BRASILEIRÃO 2026

Rival do Bahia, jogador do Mirassol surpreende ao elogiar Rogério Ceni
Rival do Bahia, jogador do Mirassol surpreende ao elogiar Rogério Ceni imagem

Osvaldo não entra em campo desde a partida de volta contra o Vasco, nas quartas de final da Copa do Brasil, no dia 2 de setembro. Além disso, ele não foi relacionado nas últimas três partidas do Leão, contra Mirassol, Cruzeiro e Chapecoense.

Novidade no time titular contra o São Paulo

Sem Osvaldo, lesionado, e Diego Tarzia, suspenso, Jair Ventura precisou mudar a equipe que entrou em campo na vitória por 4 a 0 sobre a Chapecoense.

O escolhido para ocupar a vaga do argentino no time titular foi Lucas Silva, que atuou no segundo tempo do jogo contra a Chapecoense e ficou marcado por perder chances claras de ampliar a goleada. Apesar dos gols perdidos, o jogador de 27 anos chamou a atenção do treinador e será titular com a camisa do Vitória pela primeira vez neste Brasileirão.

O resto do time é o mesmo que começou contra a Chape. Confira a escalação:

Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Martínez e Matheuzinho; Erick, Renê e Lucas Silva.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

campeonato brasileiro Lucas Silva Osvaldo São Paulo vitória

Relacionadas

Mais lidas