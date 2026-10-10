São Paulo x Vitória sofre alteração importante antes do jogo; confira

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A partida entre São Paulo e Esporte Clube Vitória, na noite deste sábado, 10, às 21h30, no MorumBIS, em São Paulo (SP), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, sofreu uma alteração importante de última hora.



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez uma mudança no quadro de arbitragem da partida. A entidade trocou o árbitro principal do jogo, que passa a ser o catarinense Bráulio da Silva Machado, substituindo Lucas Casagrande, do Paraná.



Ao lado de Bráulio estarão Bruno Boschilia (PR) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM), como árbitros assistentes 1 e 2, respectivamente. Ivan da Silva Guimarães Júnior (AM) será o quarto árbitro, enquanto Wagner Reway (SC) ficará responsável pelo VAR.



Confira como ficou o quadro de arbitragem para São Paulo x Vitória:

Árbitro : Bráulio da Silva Machado (SC)

: Bráulio da Silva Machado (SC) Assistentes : Bruno Boschilia (PR) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

: Bruno Boschilia (PR) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM) Quarto árbitro : Ivan da Silva Guimarães Júnior (AM)

: Ivan da Silva Guimarães Júnior (AM) VAR : Wagner Reway (SC)





Leão da Barra busca primeira vitória fora de casa

Diante do São Paulo, neste sábado, o Vitória busca conquistar sua primeira vitória fora de casa na atual edição da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Jair Ventura é, ao lado do Grêmio, uma das únicas que ainda não venceram como visitantes na competição. Até o momento, o Leão soma cinco empates e nove derrotas longe de Salvador.



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Qual é a posição do Vitória na tabela do Brasileirão?

Na classificação atual do Campeonato Brasileiro, o Vitória ocupa o 12º lugar, com 36 pontos, cinco a mais que o Internacional, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento (Z-4).

O São Paulo, adversário desta noite, tem a mesma pontuação do Leão da Barra e ocupa a 11ª posição.