ELEIÇÕES
Lula diz que TSE está extrapolando e que presidente “não pode ter lado político”
Presidente criticou decisões da Justiça Eleitoral após suspensão de canal de WhatsApp pró-governo
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, nesta segunda-feira, 12, decisões da Justiça Eleitoral envolvendo sua campanha à reeleição e afirmou que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, “não pode ter lado político”.
A declaração foi feita após uma missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, no Palácio da Alvorada, em Brasília. Lula comentou a decisão de Nunes Marques que determinou a suspensão do canal de WhatsApp “Exército do Lula”, após um pedido da campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL), adversário do petista no segundo turno das eleições presidenciais.
“Para ele [Nunes Marques] achar que ele tem que cortar [o canal de WhatsApp], tem que mostrar qual a ilegalidade que tem. O que não pode é o presidente da Suprema Corte eleitoral ter lado na política. O lado dele tem que ser o da igualdade de comportamento. Da igualdade de procedimento”, disse Lula.
O presidente também afirmou que considera excessivas algumas decisões contra sua campanha e sinalizou que pretende ampliar a mobilização de apoiadores por meio de aplicativos de mensagens.
“Acho que eles estão extrapolando em algumas decisões contra a minha campanha, isso é visível e já foi denunciado. Eu não vou criar só o Exército do Lula, eu vou criar o Exército, a marinha, a aeronáutica do Lula no WhatsApp”, declarou.
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Canal pró-Lula foi restabelecido
A determinação de Nunes Marques para suspender o canal ocorreu após uma decisão do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que havia concedido prazo para que as partes apresentassem mais informações sobre o caso.
Posteriormente, Cueva determinou o restabelecimento do canal e pediu que a decisão fosse submetida imediatamente ao plenário do TSE, na primeira sessão virtual disponível. O ministro também solicitou uma análise urgente, “preferencialmente em até 24 horas”.
Reunião com campanhas
Nunes Marques deve se reunir nesta terça-feira, 13, com representantes das campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro para tentar reduzir as tensões envolvendo decisões da Justiça Eleitoral na reta final da disputa presidencial.
O segundo turno das eleições está marcado para 25 de outubro.