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Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro postam fake para criticar ato pró-Lula

Checagem mostra que imagem usada por políticos para criticar ato foi gravada no exterior

Jair Mendonça Jr
Por
Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas
Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas - Foto: Agência Alesp / Divulgação / CP
Eleições 2026

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o senador Flávio Bolsonaro (PL) compartilharam em suas redes sociais uma fotografia registrada fora do Brasil para contestar manifestações promovidas por apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A publicação ocorreu no contexto dos atos políticos na Avenida Paulista, em São Paulo, e em outras regiões do país.

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Contraponto em redes sociais

Flávio Bolsonaro compartilha conteúdo enganoso nas redes sociais
Flávio Bolsonaro compartilha conteúdo enganoso nas redes sociais - Foto: Reprodução Redes Sociais

Nas postagens feitas na rede X (antigo Twitter), os políticos contrapuseram imagens de manifestantes vestidos de verde e amarelo a registros associados a vandalismo, depredação e intolerância.

O objetivo do conteúdo era estabelecer uma comparação visual entre os dois grupos políticos.

Checagem do material

A checagem do material feita pelo UOL indicou que a foto utilizada para representar episódios de violência não possui relação com os eventos ocorridos em solo brasileiro.

Por meio do trabalho de verificação jornalística e busca reversa de imagem, a reportagem do UOL identificou que o registro fotográfico foi feito no exterior e não guarda vínculo com as mobilizações partidárias no Brasil.

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fake news Flávio Bolsonaro Tarcísio de Freitas

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