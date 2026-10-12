Lula e Flávio Bolsonaro participam de missas no Dia de N. S. Aparecida

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidatos à Presidência da República, participaram de missas em homenagem a Nossa Senhora Aparecida nesta segunda-feira, 12, feriado dedicado à padroeira do Brasil. Os dois estiveram em celebrações realizadas em Brasília, em meio à repercussão de uma polêmica eleitoral envolvendo a imagem da santa.

Lula acompanhou uma cerimônia privada na capela do Palácio da Alvorada, ao lado da primeira-dama Janja e de integrantes do governo e da campanha petista.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Já Flávio esteve na Catedral Metropolitana de Brasília, acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro, do deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), candidato a vice em sua chapa, e da conselheira econômica Daniella Marques.

Lula fala em ofensas a Nossa Senhora Aparecida

Após a celebração no Alvorada, Lula afirmou que a homenagem ocorre em um momento em que, segundo ele, Nossa Senhora Aparecida estaria sendo ofendida por religiosos que não respeitam outras crenças.

A cerimônia contou com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes, do ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, do ex-ministro Camilo Santana, coordenador da campanha petista, além de Gilberto Carvalho e do governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT).

Representantes de movimentos de moradia também participaram da missa a convite do presidente. A presença foi relacionada ao tema da habitação, abordado pela Campanha da Fraternidade da Igreja Católica neste ano.

Nas redes sociais, Lula publicou uma foto segurando uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e desejou fé, esperança e proteção às famílias brasileiras. Na mensagem, também defendeu que não faltem alimentos, paz nos lares e esperança à população.

Flávio participa de celebração na Catedral de Brasília

Na Catedral Metropolitana de Brasília, Flávio Bolsonaro acompanhou a missa em uma área reservada próxima ao altar, junto de sua comitiva.

A deputada federal Simone Marquetto (PP-SP) abriu a cerimônia carregando uma imagem de Nossa Senhora Aparecida até o púlpito. Depois, ela se juntou ao grupo do senador. A parlamentar chegou a ser cotada para ocupar a vaga de vice na chapa de Flávio, mas a possibilidade não avançou após o Progressistas não aceitar uma aliança com o PL.

Missas ocorrem após polêmica eleitoral

A participação dos dois candidatos nas celebrações ocorre após a circulação de publicações nas redes sociais que atribuíam a Flávio Bolsonaro a intenção de apoiar uma proposta para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil. O senador negou a alegação e classificou o episódio como “a maior fake news da campanha”.

De acordo com as reportagens, a campanha de Flávio não apresentou tal proposta. O caso chegou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e o ministro André Mendonça determinou que as plataformas digitais cumprissem os parâmetros para remover publicações que associassem o candidato à suposta intenção de retirar o título da santa.

A presença de Lula e Flávio nas missas ocorre durante a disputa pelo segundo turno da eleição presidencial, em um cenário no qual a relação dos candidatos com o eleitorado religioso ganhou espaço no debate político.