Alexandre Frota desabafa após deboche de Maurício Mattar sobre eleição

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O vereador de Cotia (SP) e ator Alexandre Frota (PDT) desabafou nas redes sociais após receber um comentário debochado de Maurício Mattar, com quem manteve uma amizade por anos. A troca de mensagens começou depois que Mattar reagiu com emojis de risada e a frase “rindo até 2030” a um vídeo em que Frota afirmava que iria virar votos a favor da candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em resposta, nesta segunda-feira, 12, Frota publicou uma captura de tela do comentário e relembrou momentos da relação entre os dois, incluindo situações em que, segundo ele, ajudou o colega em dificuldades pessoais e profissionais.

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“Me preocupei com ele quando saiu de casa e não tinha onde morar, morou lá em casa, estendi as mãos pra ele várias vezes, foi um grande parceiro de teatro, juntos fizemos o maior sucesso da TV brasileira, Roque Santeiro, dividimos prato de comida, vocês acreditam?”, escreveu no Instagram.

Frota relembra amizade e critica bolsonarismo

Na publicação, Frota também afirmou que esteve ao lado de Mattar quando o ator sofreu um infarto. “Passamos no teste da Globo juntos e, quando infartou, eu fui o primeiro a chegar no hospital. É, eu estava lá do lado dele para tudo”, declarou.

O vereador atribuiu o desgaste da amizade às divergências políticas e criticou o que considera efeitos do bolsonarismo nas relações pessoais.

“Um irmão rir e gargalhar da opção do outro irmão publicamente”, escreveu Frota ao comentar a reação do ex-amigo.

Apesar da mágoa, o ator ressaltou a importância de Mattar em sua trajetória. “Mesmo assim você tem uma importância ímpar na minha vida, e isso nem o Bolsonaro vai conseguir apagar”, afirmou.

Frota também devolveu a provocação ao comentar a idade do colega, que tem 62 anos. “Hoje você está com 62 anos, acho muito pouco provável que consiga rir até 2090, rs. Aliás, tô gostando de você na novela. Depois de tantos anos conseguiu voltar, vibrei muito por você”, escreveu.

A publicação foi acompanhada por uma regravação da música de abertura da novela A Viagem, interpretada por Mattar.

Divergências políticas

Frota foi eleito deputado federal em 2018 pelo PSL, partido ao qual Jair Bolsonaro era filiado na época. No ano seguinte, foi expulso da legenda após criticar o governo federal. Em 2022, declarou apoio a Lula.

Maurício Mattar, por sua vez, manteve apoio a Bolsonaro durante o mandato presidencial. Segundo o relato enviado, o ator também participou de manifestações antidemocráticas.