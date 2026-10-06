Ex-galã volta a atuar na Globo após mais de 25 anos

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Alexandre Frota está de volta às telinhas da TV Globo após mais de 25 anos. Ex-galã da emissora, o ator de 62 anos de idade integra o elenco da sexta temporada da série Arcanjo Renegado, exibida no Globoplay, plataforma de streaming da emissora.

Na trama, o famoso interpretará o general Perseu Guedes, um secretário de Segurança vaidoso e com forte articulação política e social. “Tenho estudado também diversos generais que se tornaram secretários. Tenho estudado a vida de cada um, como eles atuam”, disse ele, em entrevista ao jornal O Globo.

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O retorno faz parte da retomada da carreira do artista, que ficou longe da teledramaturgia e se dedicou a atuação como deputado federal em 2018, seguindo como vereador na cidade de Cotia (SP) nas eleições municipais de 2024.

“Não vou abandonar a política. Dá, sim, para conciliar com a carreira de ator”, disse ele, que cumpre o mandato às segundas e terças, recebendo liberação para filmar às quartas, quintas, sextas e sábados.

Incentivo de colega famoso

O último trabalho de Frota nas telinhas foi em 1999, quando interpretou o professor de jiu-jítsu Raul, em Malhação. Desde então, ele preferiu se dedicar a outros projetos.

No entanto, o incentivo de um colega de emissora fez com que ele se dedicasse ao retorno. “O Luciano Huck, que me levou, também me falou no camarim que participar [do programa dele] iria abrir as portas para mim”, relatou.

“Ele também falou isso para o Belo, quando o Belo fez uma participação com o AfroReggae e depois foi parar nas novelas. Eu espero que seja um ótimo caminho”, completou Alexandre Frota.