Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO

DE VOLTA!

Ex-galã volta a atuar na Globo após mais de 25 anos

Artista também já trabalhou como deputado federal e vereador

Franciely Gomes
Por
Alexandre Frota durante sua participação na Globo
Alexandre Frota durante sua participação na Globo - Foto: Reprodução | TV Globo

Alexandre Frota está de volta às telinhas da TV Globo após mais de 25 anos. Ex-galã da emissora, o ator de 62 anos de idade integra o elenco da sexta temporada da série Arcanjo Renegado, exibida no Globoplay, plataforma de streaming da emissora.

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por Alexandre Frota (@alexandrefrota_oficial)

Na trama, o famoso interpretará o general Perseu Guedes, um secretário de Segurança vaidoso e com forte articulação política e social. “Tenho estudado também diversos generais que se tornaram secretários. Tenho estudado a vida de cada um, como eles atuam”, disse ele, em entrevista ao jornal O Globo.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O retorno faz parte da retomada da carreira do artista, que ficou longe da teledramaturgia e se dedicou a atuação como deputado federal em 2018, seguindo como vereador na cidade de Cotia (SP) nas eleições municipais de 2024.

“Não vou abandonar a política. Dá, sim, para conciliar com a carreira de ator”, disse ele, que cumpre o mandato às segundas e terças, recebendo liberação para filmar às quartas, quintas, sextas e sábados.

Leia Também:

MUDANÇAS

Flávio Bolsonaro e Lula obrigam Globo a tomar decisão praticamente rara em 2026
Flávio Bolsonaro e Lula obrigam Globo a tomar decisão praticamente rara em 2026 imagem

INVESTIGAÇÃO

Globo abre auditoria sobre relação de Luciano Huck com Vorcaro
Globo abre auditoria sobre relação de Luciano Huck com Vorcaro imagem

REPERCUTIU

Luciano Huck vai ser demitido? Entenda o peso da relação com Vorcaro
Luciano Huck vai ser demitido? Entenda o peso da relação com Vorcaro imagem

Incentivo de colega famoso

O último trabalho de Frota nas telinhas foi em 1999, quando interpretou o professor de jiu-jítsu Raul, em Malhação. Desde então, ele preferiu se dedicar a outros projetos.

No entanto, o incentivo de um colega de emissora fez com que ele se dedicasse ao retorno. “O Luciano Huck, que me levou, também me falou no camarim que participar [do programa dele] iria abrir as portas para mim”, relatou.

“Ele também falou isso para o Belo, quando o Belo fez uma participação com o AfroReggae e depois foi parar nas novelas. Eu espero que seja um ótimo caminho”, completou Alexandre Frota.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

alexandre frota televisão

Relacionadas

Mais lidas