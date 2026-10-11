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ELEIÇOES 2026

Famosos vão às ruas: saiba quem esteve na Av. Paulista em apoio a Lula

Baco Exu do Blues fez discurso pedindo: "mostrem que é direita e esquerda contra o bolsonarismo"

Alice Paulilo
Por
Milhares de pessoas na Paulista em apoio a Lula
Milhares de pessoas na Paulista em apoio a Lula - Foto: Ricardo Stuckert/Lula Oficial

O ato político que reuniu milhares de pessoas na Avenida Paulista, na manhã deste domingo, 11, em apoio ao candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também contou com a presença de famosos que declararam publicamente seus votos. Durante o ato, Lula convocou os eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno a participarem da votação decisiva.

Baco Exu do Blues, Jão, Daniela Mercury e Zélia Duncan estiveram ao lado do presidente e fizeram vários registros em suas redes sociais. Entre eles está o discurso de Baco pedindo para que as pessoas conversem com os eleitores que ainda estão em dúvida e se reúnam contra o bolsonarismo.

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"Cada um de vocês ache uma pessoa que está em dúvida e converse com ela. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes é complicado, mas é um pedido que eu faço para todos vocês. Sejam pacientes, mostrem que é direita e esquerda contra o bolsonarismo. Estamos aqui contra o bolsonarismo", disse o artista.

Baco Exu do Blues, Lula e Jão
Baco Exu do Blues, Lula e Jão - Foto: (Foto: Reprodução / Redes Sociais

Ato também reuniu lideranças políticas

Batizada de Marcha pela Democracia, a manifestação reuniu estudantes, movimentos sociais, torcidas organizadas, integrantes da comunidade LGBTQIA+ e representantes de diferentes setores da sociedade. Segundo a organização, o ato contou com mais de 1 milhão de participantes, embora não tenha sido divulgada uma contagem independente.

Além dos artistas, a mobilização contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), do senador eleito Rui Costa, além de parlamentares como Erika Hilton, Sâmia Bomfim e Luna Zarattini.

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Durante o discurso, Lula pediu que eleitores que não votaram no primeiro turno compareçam às urnas na etapa decisiva. O presidente também voltou a defender o fim da escala de trabalho 6x1 e criticou a atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a pandemia de Covid-19.

A manifestação também foi marcada por reivindicações ligadas à educação, à ciência e à tecnologia. Em uma carta conjunta, entidades como a União Nacional dos Estudantes (UNE) e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) defenderam mais recursos para o ensino público e a pesquisa, além da valorização de professores e cientistas.

Veja vídeo de Baco completo

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