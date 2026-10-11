Zayn se desculpa após usar camisa do Flamengo em estádio do Palmeiras: "Não queria ofender"

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O cantor britânico Zayn Malik chamou atenção durante um show realizado na noite deste sábado, 10, em São Paulo. Ex-integrante do One Direction, o artista subiu ao palco do Nubank Parque, estádio do Palmeiras, vestindo uma camisa do Flamengo, provocando reações e comentários nas redes sociais.

A escolha do uniforme foi considerada uma gafe por parte do público, devido à rivalidade entre os dois clubes brasileiros. Após a repercussão, Zayn pediu desculpas aos presentes e chegou a vestir uma camisa do Palmeiras durante a apresentação.

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O cantor afirmou que gosta apenas do Flamengo e que não sabia da rivalidade entre as equipes. “Eu não queria ofender ninguém, eu só gosto do time de futebol.”

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo aproveitaram o episódio para provocar os palmeirenses. A rivalidade entre os clubes ganhou força nos últimos anos, especialmente pela disputa por títulos nacionais e continentais.

SOCORRO! Zayn pede desculpas por usar a camisa do Flamengo no estádio do Palmeiras e a retira. “Eu não queria ofender ninguém, eu só gosto do time de futebol.” https://t.co/msW3wtQdON — Tracklist (@tracklist) October 10, 2026

A apresentação faz parte da turnê KONNAKOL TOUR e foi a única de Zayn Malik na capital paulista. O artista segue carreira solo desde 2015, quando anunciou sua saída do One Direction, grupo que alcançou grande sucesso mundial.