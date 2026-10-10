Fim do namoro? Virginia deixa Madri após suposta discussão com Vini Jr

Siga o A TARDE no Google

Quatro meses após anunciarem a reconciliação, Virginia Fonseca e Vini Jr. voltaram a ser alvo de rumores de término. Segundo informações preliminares, a influenciadora e o jogador teriam se desentendido na sexta-feira, 9, em Madri, na Espanha.

Após o suposto desentendimento, Virginia teria deixado a capital espanhola com destino a Miami, nos Estados Unidos, sem utilizar aliança. Até o momento, porém, não há confirmação oficial de que o relacionamento chegou ao fim.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Assessoria de Virginia se manifesta

Procurada, a assessoria da influenciadora afirmou não ter informações sobre o suposto término. A equipe também esclareceu que a viagem para Miami já estava programada, sem confirmar qualquer relação entre o deslocamento e os rumores de crise no namoro.







Conversas atribuídas a Vini Jr. aumentaram rumores

A repercussão ocorre após a modelo brasileira Day Magalhães divulgar supostas conversas com Vini Jr. Em suas redes sociais, ela afirmou que mantinha um envolvimento com o jogador enquanto ele também se relacionava com Virginia.

Day ainda declarou que não havia sido bloqueada pelo atleta nas redes sociais após a divulgação das mensagens. Não há confirmação independente sobre o conteúdo das conversas ou sobre a relação delas com o suposto término.

Virginia e Vini Jr. haviam anunciado reconciliação

O casal havia anunciado a reconciliação meses antes, após um período de afastamento. Desde então, a relação voltou a chamar atenção nas redes sociais, especialmente após a divulgação das supostas conversas atribuídas ao jogador.

Até o momento, Virginia Fonseca e Vini Jr. não confirmaram publicamente uma nova separação.