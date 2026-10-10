Ator da Globo revela maior desejo após descobrir tumor cerebral

O ator Pablo Sanábio, conhecido por atuar em produções da TV Globo, como Sob Pressão e Garota do Momento, revelou que um dos maiores desejos após receber o diagnóstico de glioma, um tipo de tumor cerebral, era acompanhar o crescimento da filha, Manuela, de 9 anos.

“Eu tenho que ver a Manuela crescer”, afirmou o artista durante um evento realizado em 28 de setembro, em comemoração aos 50 anos da farmacêutica Servier Brasil. Na ocasião, ele relembrou o diagnóstico recebido em 2024 e contou como a possibilidade de viver momentos futuros com a filha o ajudou durante o tratamento.



Filha foi motivação durante o tratamento

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Durante o tratamento, que incluiu sessões de radioterapia e quimioterapia, o artista contou que costumava imaginar os momentos que gostaria de viver no futuro. Entre eles, estavam acompanhar a formatura da filha e fazer viagens ao lado dela.

Pablo Sanábio e a filha dele Manuela de 9 anos - Foto: - Foto: Reprodução Redes Sociais





Pablo destacou que visualizar essas experiências foi importante para enfrentar o período difícil. O desejo de ver Manuela crescer e participar de diferentes etapas da vida dela se tornou uma das principais motivações durante o tratamento.

O relato do ator chama atenção para o impacto que um diagnóstico de saúde pode ter não apenas na rotina de quem recebe a notícia, mas também nos planos e nas relações familiares.



Confusão mental foi um dos primeiros sinais

Ao recordar o início dos sintomas, Pablo contou que começou a apresentar episódios de confusão mental durante atividades cotidianas. Em um deles, enquanto participava de uma ligação pelo WhatsApp, percebeu que não conseguia compreender o que estava escrevendo.



Inicialmente, o ator acreditou que os episódios poderiam estar relacionados a uma crise de ansiedade. Segundo ele, a confusão desaparecia depois de algum tempo, mas voltou a acontecer no dia seguinte, quando foi ao mercado e não conseguiu se lembrar do motivo de estar no local.





A situação se agravou após uma convulsão grave, que levou o artista ao hospital. Durante os exames, os médicos identificaram uma lesão na cabeça, mas, naquele primeiro momento, ainda não foi possível determinar a causa.

Ator relembra descoberta da lesão na cabeça

Segundo Pablo Sanábio, a equipe médica precisou realizar uma investigação para entender o que estava acontecendo. Ele contou que permaneceu quatro dias internado enquanto tentavam esclarecer o diagnóstico.

“Fizeram um exame de imagem na minha cabeça e viram que tinha uma lesão. Mas não era uma lesão clara, poderia ser várias coisas”, relatou o ator ao recordar o período de incerteza.