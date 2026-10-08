Neymar se declara para filha Mavie e surpreende com fotos raras em aniversário de 3 anos

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A celebração dos 3 anos de idade de Mavie continua dando o que falar nas redes sociais. Segunda filha do jogador Neymar Jr, que também é pai de outras 4 crianças, a garotinha recebeu uma festa luxuosa em um buffet de luxo, localizado na zona sul de São Paulo.

Chamando a filha de “Maviezinha do Papai”, Neymar se declarou para a herdeira: “obrigado por me ajudar a se tornar um pai melhor, não só pra você mas também aos seus irmãos e irmãs”.

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Ainda na publicação, o jogador revela que sempre quis ser pai de uma menina e que sempre soube que amaria viver essa aventura.

Buffet de luxo

Segundo informações do próprio espaço, os valores das celebrações começam em R$ 24 mil de segunda a quinta-feira, podendo aumentar de acordo com a data, quantidade de pessoas e horas. O pacote inicial contempla quatro horas de evento para até 50 convidados.

Caso os pais queiram convidar mais pessoas do que o permitido, eles devem pagar a partir de R$ 130 por cada adicional. Alguns pacotes também incluem opções de churrasco, drinks e estações de comidas voltadas ao público infantil, com sorvetes e algodão-doce personalizados.

Dentre as principais atrações da festa estão tirolesa, circuitos de aventura, escorregadores, piscina de bolinhas, pula-pula, espaço baby e parede de escalada. Além de fraldário e oficinas de arte para as crianças.

Homenagem para Mavie

No dia do aniversário da pequena, que foi celebrado na terça-feira, 6, Neymar usou seu perfil do Instagram para prestar uma homenagem emocionante. O atleta compartilhou alguns registros da filha e escreveu um texto sobre a celebração de sua vida.

“Te ver sorrir com os olhos, alegra o meu dia! Espero ser sempre teu Porto Seguro, saiba que estarei aqui por você todos os dias, te amo princesa”, completou o craque do Santos.