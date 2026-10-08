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ALERTA PARA MULHERES

Thais Carla faz alerta sobre relações violentas após terminar namoro

Influenciadora anunciou fim do relacionamento após 20 dias

Franciely Gomes
Por
Thais Carla namorou por apenas 20 dias com o empresário
Thais Carla namorou por apenas 20 dias com o empresário - Foto: Reprodução | Instagram

Thais Carla fez um desabafo importante sobre o fim de seu relacionamento com Fabricio Camargo, que durou apenas 20 dias. A influenciadora digital confessou que a separação foi ocasionada pelo histórico violento do empresário em relacionamentos antigos.

“Algumas mulheres me procuraram e compartilharam relatos sobre situações que viveram com ele. Eu ouvi com atenção e respeito. Comigo não aconteceu nenhuma situação de violência, mas eu não precisava esperar acontecer para levar o que elas disseram a sério”, disse ela, em entrevista à Quem.

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A baiana ainda reforçou que as mulheres precisam se apoiar cada vez mais. “Essa troca entre mulheres foi fundamental para a minha decisão. A gente precisa se ouvir e se apoiar”, disparou.

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FIM!

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“Respeito, segurança e liberdade são inegociáveis. Quero poder trabalhar, cuidar das minhas filhas, estar com as pessoas que amo e continuar sendo eu. Diferença de gosto e de rotina a gente conversa. Já os meus limites e os meus valores precisam ser respeitados. Também observo como a pessoa trata outras mulheres, porque isso importa muito para mim”, completou.

Paixão leve e longe da mídia

Vale lembrar que Thais já havia falado ao portal A TARDE sobre o relacionamento. Na época, ela afirmou que estava feliz com o amado, ressaltando que era “uma experiência leve e feliz”.

“Depois de tantas mudanças, é bonito descobrir que posso viver o amor de outra forma, com tranquilidade, companheirismo e respeito. Estou me permitindo sentir sem pressa e sem tentar encaixar essa relação nas expectativas dos outros”, reforçou ela durante o bate-papo exclusivo.

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Thaís Carla

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