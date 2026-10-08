Thais Carla faz alerta sobre relações violentas após terminar namoro

Thais Carla fez um desabafo importante sobre o fim de seu relacionamento com Fabricio Camargo, que durou apenas 20 dias. A influenciadora digital confessou que a separação foi ocasionada pelo histórico violento do empresário em relacionamentos antigos.

“Algumas mulheres me procuraram e compartilharam relatos sobre situações que viveram com ele. Eu ouvi com atenção e respeito. Comigo não aconteceu nenhuma situação de violência, mas eu não precisava esperar acontecer para levar o que elas disseram a sério”, disse ela, em entrevista à Quem.

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A baiana ainda reforçou que as mulheres precisam se apoiar cada vez mais. “Essa troca entre mulheres foi fundamental para a minha decisão. A gente precisa se ouvir e se apoiar”, disparou.

“Respeito, segurança e liberdade são inegociáveis. Quero poder trabalhar, cuidar das minhas filhas, estar com as pessoas que amo e continuar sendo eu. Diferença de gosto e de rotina a gente conversa. Já os meus limites e os meus valores precisam ser respeitados. Também observo como a pessoa trata outras mulheres, porque isso importa muito para mim”, completou.

Paixão leve e longe da mídia

Vale lembrar que Thais já havia falado ao portal A TARDE sobre o relacionamento. Na época, ela afirmou que estava feliz com o amado, ressaltando que era “uma experiência leve e feliz”.

“Depois de tantas mudanças, é bonito descobrir que posso viver o amor de outra forma, com tranquilidade, companheirismo e respeito. Estou me permitindo sentir sem pressa e sem tentar encaixar essa relação nas expectativas dos outros”, reforçou ela durante o bate-papo exclusivo.