De Iza a Arthur Aguiar: relembre famosos que terminaram durante a gravidez

Nem só de amores vive uma relação entre um casal durante a gestação. Nesta semana, a cabeleireira Jheny Santucci anunciou o fim de seu relacionamento com Arthur Aguiar, enquanto está à espera de seu segundo filho com ele.

Em seu relato, a influenciadora afirmou que não pretende falar sobre o assunto e que sua relação com o ex-BBB será restrita apenas à criação das crianças. “Eu e Arthur iremos seguir caminhos separados. Não pretendo estender o assunto ou expor detalhes sobre uma decisão que pertence à nossa vida particular", escreveu ela.

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No entanto, essa não é a primeira vez que o casal termina durante uma gestação. Em 2023, quando esperavam seu primeiro filho, Gabriel, Jhenny e Arthur deram um fim ao relacionamento, retomando apenas quase um ano depois.

Outros casais que terminaram o romance

Além deles, outros famosos também terminaram os namoros e casamentos durante as gestações. Dentre eles atores, cantores, jogadores de futebol e influenciadores digitais.

Confira a lista:

Neymar e Bruna Biancardi

Neymar e Bruna Biancardi juntos - Foto: Reprodução | Instagram

Pais de três garotas, o jogador de futebol e a influenciadora digital romperam o romance brevemente em 2023, após ele traí-la com Fernanda Campos. Nesse meio tempo, Neymar acabou engravidando a modelo Amanda Kimberlly, mas retomou seu casamento com Biancardi.

Iza e Yuri Lima

Iza e Yuri Lima juntos - Foto: Reprodução | Instagram

A cantora Iza também deu um fim ao seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima durante a gravidez de sua filha, Nala. A famosa expôs a traição cometida pelo atleta na época, mas acabou perdoando e reatando o romance meses após o nascimento da bebê.

Samara Felippo e Leandrinho

Samara e Leandrinho juntos - Foto: Reprodução | Instagram

A atriz Samara Felippo passou por uma crise conjugal e deu um fim ao seu casamento com o ex-jogador de basquete Leandrinho, em 2012. Na época, a famosa esperava a segunda filha do ex-casal, Lara, que nasceu em 2013, e desde então eles seguem separados.

Karoline Lima e Éder Militão

Militão e Karoline Lima juntos - Foto: Reprodução | Instagram

Outro casal que viveu uma crise durante a gestação foi a influenciadora Karoline Lima e o jogador de futebol Éder Militão. O caso aconteceu em 2022, quando a loira estava na reta final da gravidez da filha que teve com o atleta, Cecília.

Projota e Tamy Contro

Projota e Tamy Contro juntos - Foto: Reprodução | Instagram

A chegada do segundo filho de Projota também ocasionou na separação dele e de Tamy Contro, em 2023. Os dois anunciaram a separação na reta final da gestação de Otto, que nasceu poucas semanas depois do rompimento dos pais.