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Patrícia Abravanel surge sem aliança e aumenta rumores de separação

Casal está vivendo crise após envolvimento de Fábio Faria com Daniel Vorcaro

Franciely Gomes
Por
Patrícia Abravanel e Fábio Faria estão juntos desde 2017
Patrícia Abravanel e Fábio Faria estão juntos desde 2017 - Foto: Reprodução | Instagram

Parece que o casamento de Patrícia Abravanel com Fábio Faria está passando por uma crise. A apresentadora do SBT surgiu sem aliança nas redes sociais nesta semana, aumentando os rumores de separação.

Nos comentários da publicação de Patrícia, diversos internautas notaram a ausência do anel de compromisso e comentaram sobre o possível fim de seu relacionamento. “Ela fazendo questão de mostrar o dedo sem aliança”, escreveu um. “Fique solteira mulher. Você tá com um brilho”, afirmou outro.

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Um post compartilhado por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

A crise teria começado após o vazamento de informações sobre o envolvimento do empresário com Daniel Vorcaro. De acordo com as mensagens divulgadas, Fábio organizou e participou de algumas orgias promovidas pelo banqueiro.

Morando em casas separadas

A informação teria desencadeado uma briga entre a filha de Silvio Santos e o pai de seus filhos, o que teria ocasionado a saída dela da mansão em que moravam juntos, como informou o jornalista Léo Dias durante o programa ‘Melhor da Tarde’, na Band.

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“Estão passando por uma crise; ela está triste, decepcionada. Vai se afastar, mas os programas já estão gravados. Por enquanto, eles não estão morando juntos. Existe casamento no papel, o futuro a Deus pertence”, disse o apresentador.

No entanto, a separação não é dada como certa. ““Existem chances de eles reatarem, mas não por agora. Estão afastados, separados de corpos. O casamento ainda existe”, completou Leo Dias.

Vale lembrar que Patrícia Abravanel e Fábio Faria se casaram em 2017 e têm três filhos: Pedro, Jane e Senor.

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Daniel Vorcaro patricia abravanel

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