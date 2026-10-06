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MC Mirella tem show cancelado após declarar apoio a Flávio Bolsonaro
Cantora polemizou nas redes sociais
A cantora MC Mirella polemizou nas redes sociais ao declarar apoio ao candidato à presidência Flavio Bolsonaro (PL). Como resultado, um show da famosa que ocorreria neste sábado, 10, no Terraço Club, em São Paulo, foi cancelado pela organização.
Mesmo em meio a polêmica, a casa de show não informou se a decisão tem relação com o apoio político de MC Mirella. Em nota, a produção afirma que o cancelamento ocorreu por “uma decisão da organização”, sem dar novos detalhes.
De acordo com a produção, os clientes que compraram ingressos por causa da apresentação da artista poderão pedir reembolso. Uma nova atração será anunciada ainda nesta terça-feira, 6.
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O Terraço Club é uma casa noturna conhecida pelo seu público LGBT e fica localizado na região da rua Frei Caneca, tradicional endereço da noite LGBTQIA+ em São Paulo.
Mc Mirella revela ataques de “gays de esquerda”
Após declarar apoio a Flávio Bolsonaro, a funkeira afirmou que vem sofrendo ataques nas redes sociais. “As gays que são de esquerda e estão me ameaçando e me atacando, de verdade, fique à vontade. As gays que gostam de mim de VERDADE, da pessoa MIRELLA, vão continuar gostando”, afirmou.
MC Mirella ainda afirma que “não tenho nada pra xingar vocês ou entrar em guerra aqui ou qualquer outro lugar com vocês, oferecemos aquilo que temos”, ressaltou a funkeira.
As gays que são de esquerda e estão me ameaçando e me atacando, de verdade, fiquem a vontade. As gays que gostam de mim de VERDADE, da pessoa MIRELLA, vai continuar gostando. Vivemos em sociedade é normal pensarmos diferente, ainda existe democracia. Eu não tenho nada pra xingar vocês ou entrar em guerra aqui ou qualquer outro lugar com vocês, oferecemos aquilo que temos. E eu, para os que gostam de mim, sempre ofereço amor e carinho, amo a comunidade e penso no melhor de todos nós. Se Deus quiser vamos melhorar nosso país! E fique a vontade se sua admiração se encerrou e limitou-se até aqui. 💖🙌🏻🇧🇷— mirella ⚡️ bad mi (@xbadmix) October 6, 2026