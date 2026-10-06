Zé Felipe vive em mansão de R$ 27 milhões no condomínio de Virginia

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Zé Felipe já deixou claro que a separação não afastou ele da ex-mulher, a influenciadora Virginia Fonseca. O cantor alugou uma mansão de R$ 27 milhões em Goiânia, no mesmo condomínio em que a loira mora com os três filhos dele: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

De acordo com o famoso, a ideia é manter as crianças dentro da rotina de convivência já estabelecida, participando ativamente da vida deles durante a fase de crescimento e desenvolvimento.

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No entanto, o local não pertence oficialmente ao artista, que preferiu alugar a residência enquanto constrói a própria mansão, que também ficará localizada em Goiânia.

Como é a mansão?

Registros da mansão de Zé Felipe - Foto: Reprodução | Instagram

Localizado no condomínio Aldeia do Vale, o imóvel possui um terreno de 3.430 m² e 1.380 m² de área construída. Além de seis suítes com varanda, suíte master com closet e banheira, escritório, spa, sala de música, adega, roupeiro, cinema e brinquedoteca.

A área externa da mansão também possui paisagismo tropical com árvores altas, piscina ampla, espreguiçadeiras modernas, mesas de apoio, área de treino ao ar livre e um parquinho.

A propriedade ainda é mobiliada e também conta com uma rampa para veículos e estacionamento exclusivo para visitantes do artista sertanejo, que costuma promover algumas festinhas entre amigos.