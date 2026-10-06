Paramount e Warner Bros. criam gigante de 111 bilhões de dólares

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Gigantes de Hollywood formalizaram uma fusão avaliada em 111 bilhões de dólares para criar a Skydance Corp. A nova holding unifica os estúdios da Paramount e da Warner Bros. Discovery sob a liderança de David Ellison e Ynon Kreiz.

A receita anual projetada atinge 70 bilhões de dólares, com uma base superior a 200 milhões de assinantes digitais.

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A operação reúne marcas históricas do setor de mídia, redes de televisão e plataformas de vídeo sob a mesma estrutura corporativa.

Processo de unificação

Os serviços HBO Max e Paramount+ passam por um processo de unificação para formar uma única plataforma global de streaming.

As redes de notícias e entretenimento, como CNN, CBS e Cartoon Network, integraram o portfólio do conglomerado resultante.

Impacto no mercado

As negociações das ações da Skydance Corp iniciaram na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker SKYD, enquanto os papéis anteriores deixaram a Nasdaq.

O plano operacional para os próximos meses prevê reestruturações corporativas, cortes de custos e revisões de pessoal em divisões globais.

A companhia consolidada enfrenta o desafio de administrar a dívida herdada pelas empresas e a concorrência no mercado de distribuição de conteúdo digital.

Skydance terá restrições por cinco anos

Apesar de ter sido aprovada nos principais órgãos antitruste pelo mundo, incluindo no Brasil, sem grandes restrições, a empresa se comprometeu a cumprir diversas obrigações nos próximos anos para fechar o acordo com os estados. Entre eles:

Não poderá vender os complexos da Paramount em Los Angeles ou os estúdios da Warner Bros. em Burbank durante cinco anos.

Terá de lançar pelo menos 30 longas por ano nos cinemas, sendo que ao menos 20 deverão ter ampla distribuição.

A empresa terá de investir US$ 300 milhões (R$ 1,4 bilhão) adicionais por ano em produções nos EUA, chegando a US$ 1,5 bilhão (R$ 7,4 bilhões) até 2031. Pelo menos quatro lançamento anuais deverão ser produções independentes.

Grandes produções terão de permanecer nos cinemas por pelo menos 45 dias e não poderão chegar ao streaming antes de 90 dias da estreia.

A empresa terá de criar um conselho editorial para proteger a autonomia da CNN e da CBS News.

Warner e Paramount manterão negociações comerciais separadas na TV paga.

O serviço gratuito Pluto TV deverá continuar operando dessa forma.

A empresa não poderá demitir roteiristas da CBS News por cinco anos e terá de investir em capacitação profissional.

O descumprimento das regras de lançamentos e distribuição de filmes pode levar à venda da participação da empresa na produtora Miramax e no pagamento de até US$ 30 milhões (R$ 149 milhões) por filme não lançado. Nos negócios de TV, a Skydance pode ser obrigada a vender canais como Comedy Central e VH1.