Novo filme de ação com Rodrigo Santoro reúne astros de Hollywood

Rodrigo Santoro retorna aos filmes de ação como um dos principais antagonistas de Três Horas Para Viver (Runner), produção dirigida por Scott Waugh que reúne nomes como Alan Ritchson e Owen Wilson no elenco.

Com estreia prevista nos cinemas brasileiros para 8 de outubro, o longa acompanha uma missão contra o relógio para transportar um órgão vital raro até uma paciente em estado crítico.



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Na história, Santoro interpreta Damián Zaldívar, líder de uma perigosa facção criminosa que tenta impedir o transporte. Apesar de estar envolvido com atividades violentas e agir de maneira determinada para alcançar seus objetivos, o personagem possui motivações que vão além da busca por dinheiro.

O brasileiro volta, assim, ao papel de vilão em uma produção marcada por perseguições, confrontos físicos e sequências de ação.



Rodrigo Santoro interpreta vilão com conflitos internos

Damián não é apresentado apenas como um antagonista disposto a eliminar qualquer obstáculo. O personagem também enfrenta conflitos internos que influenciam seu comportamento ao longo da trama.

Segundo Santoro, a construção do papel exigiu preparação física e emocional. "É um personagem muito exigente, tanto física quanto emocionalmente".

O ator descreve Damián como alguém que tenta manter o controle mesmo quando está em uma situação cada vez mais instável. "Ele é bastante desequilibrado e está tentando se controlar. E acho que você precisa estar muito equilibrado para interpretar alguém desequilibrado", explica.

A contradição entre o comportamento violento e a tentativa constante de controlar as próprias emoções se tornou um dos elementos centrais na preparação do brasileiro.

Música ajudou na preparação para o personagem

Conhecido por utilizar música como parte do processo de preparação para seus papéis, Santoro recorreu desta vez à ópera e à música clássica para encontrar o estado emocional necessário para interpretar Damián.

A escolha está relacionada à maneira como o ator enxerga o antagonista e seus conflitos. "Do jeito que eu o vejo, o Damián é bem operístico. Ele está tentando se conter, está tentando controlar a situação, mas ela está constantemente saindo do controle. Há muito conflito acontecendo dentro dele".

A abordagem ajuda a diferenciar o personagem de um vilão movido exclusivamente pela violência. Por trás dos confrontos, existe uma tentativa constante de controlar uma situação que parece escapar de suas mãos.

Alan Ritchson e Owen Wilson estão no elenco

A produção coloca Santoro frente a frente com Alan Ritchson, conhecido pela série Reacher, e Owen Wilson, de Marley & Eu. Na trama, os dois participam da missão de transportar o órgão raro enquanto tentam escapar das ameaças provocadas pela facção criminosa.

Ritchson também destacou a intensidade apresentada pelo brasileiro durante as filmagens. "Ele trouxe a intensidade de alguém que está lutando pela vida e pela morte, e tem sido incrível vê-lo trabalhar", afirmou.

Wilson, por sua vez, chamou atenção para uma característica específica de Damián: a combinação entre ameaça e humanidade. "Ele é muito ameaçador, mas há uma espécie de humanidade nele que é perturbadora".

Filme aposta em ação e perseguições

A direção de Três Horas Para Viver fica a cargo de Scott Waugh, cineasta e ex-dublê conhecido pelo trabalho com sequências de ação. A proposta do longa envolve confrontos físicos, perseguições e situações de tensão relacionadas à corrida contra o tempo.

Além de Santoro, Ritchson e Wilson, o elenco conta com Leila George D'Onofrio, Sullivan Stapleton e Peta Sergeant.

O roteiro parte de uma premissa simples e urgente: um órgão vital precisa chegar a uma paciente em estado crítico, enquanto os responsáveis pelo transporte são perseguidos por uma organização criminosa.

Veja o trailer!