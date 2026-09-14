Propaganda polêmica com Sydney Sweeney revolta atletas olímpicas

Siga o A TARDE no Google

Uma campanha publicitária protagonizada por Sydney Sweeney provocou críticas de atletas olímpicas após a atriz aparecer nua em representações de diferentes práticas esportivas.

A publicidade de uma casa de apostas gerou repercussão nas redes sociais, principalmente pela conotação sexual associada ao esporte feminino.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre as atletas que se manifestaram está a nadadora australiana Ariarne Titmus, que classificou a campanha como ultrapassada e sexista em uma publicação nas redes sociais.

Nadadora critica sexualização do esporte feminino

Titmus afirmou que ficou furiosa ao se deparar com a publicidade e questionou o uso do corpo feminino para promover o anúncio.

“Eu não posso nem expressar o quão furiosa eu fiquei quando eu vi isso. Não só é um tapa na cara de todas as mulheres que dedicaram sua vida a prática do esporte, mas para todas as mulheres que apreciam o esporte pelo o que ele realmente deve ser: trabalho em equipe, amizade, dedicação, excelência e união", escreveu a nadadora.

"Como que vivemos em um mundo onde ainda se ganha dinheiro em cima do corpo de uma mulher e se sexualiza esportes femininos?” completou a nadadora.

Sydney Sweeney para a Novig - Foto: Divulgação

A repercussão também alcançou atletas de outras modalidades, que passaram a contestar a maneira como a campanha representa mulheres que praticam esportes.



Campanha mostra mulheres reais no esporte

A velocista britânica Amy Hunt também se posicionou contra a publicidade. O protesto aconteceu após a atleta competir nos 200m femininos no Mundial Ultimate de Atletismo de Budapeste, prova na qual terminou na quarta colocação.

Durante uma entrevista concedida à imprensa do Reino Unido, Hunt aproveitou o espaço para fazer uma crítica direta à campanha.

“Sydney Sweeney, é assim que mulheres no esporte se parecem. Músculos, trabalho duro, sangue suor e lágrimas. Quando você é uma mulher no esporte, não é bonito. Não é glamuroso. Não é sexy o tempo todo, definitivamente”, disse a atleta à BBC.

A manifestação da velocista está relacionada a uma iniciativa criada pela ginasta americana Gracie Kramer.

Kramer iniciou uma campanha nas redes sociais incentivando atletas a publicarem fotos e vídeos que mostrem mulheres praticando esportes, acompanhados do lema: "Isso é como uma mulher no esporte realmente se parece".

A iniciativa ganhou força nas redes e passou a ser compartilhada por centenas de mulheres.

A proposta surgiu em meio à repercussão da campanha protagonizada por Sweeney e colocou em discussão a forma como corpos femininos são representados em publicidades relacionadas ao esporte.

Outras campeãs também criticaram o anúncio

A medalhista olímpica de polo aquático Tilly Kearns também publicou uma crítica ao anúncio nas redes sociais.

Já a campeã mundial de boxe Skye Nicolson classificou a publicidade como um escárnio e destacou que existe uma diferença entre a aparência de uma atleta e a utilização da sexualização para promover o esporte.

“Existe uma diferença muito grande entre parecer "sexy" porque você pratica um esporte e usar sexo para "vender" o esporte. Não tem nada de errado em ser bonita e praticar esporte, não tem nada de errado abraçar sua feminilidade ao mesmo tempo que você é uma grande atleta” escreveu a boxeadora.

Sydney Sweeney é parceira da casa de apostas

Além de protagonizar a campanha, Sweeney é considerada uma "parceira estratégica e acionista" da Novig, casa de apostas responsável pela publicidade.

Após a repercussão negativa, a atriz compartilhou em suas redes sociais capas de revistas nas quais atletas aparecem nuas. Ela, porém, não fez um pronunciamento oficial sobre as críticas direcionadas à campanha.

Esta não é a primeira vez que Sydney Sweeney se envolve em uma controvérsia relacionada à publicidade. No início do ano, a atriz foi acusada de participar de uma campanha de caráter eugenista para a marca de roupas American Eagle.