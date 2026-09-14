POLÊMICA
Propaganda polêmica com Sydney Sweeney revolta atletas olímpicas
Campanha de casa de apostas usa a atriz em representações esportivas e provoca reação de atletas
Uma campanha publicitária protagonizada por Sydney Sweeney provocou críticas de atletas olímpicas após a atriz aparecer nua em representações de diferentes práticas esportivas.
A publicidade de uma casa de apostas gerou repercussão nas redes sociais, principalmente pela conotação sexual associada ao esporte feminino.
Entre as atletas que se manifestaram está a nadadora australiana Ariarne Titmus, que classificou a campanha como ultrapassada e sexista em uma publicação nas redes sociais.
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Nadadora critica sexualização do esporte feminino
Titmus afirmou que ficou furiosa ao se deparar com a publicidade e questionou o uso do corpo feminino para promover o anúncio.
“Eu não posso nem expressar o quão furiosa eu fiquei quando eu vi isso. Não só é um tapa na cara de todas as mulheres que dedicaram sua vida a prática do esporte, mas para todas as mulheres que apreciam o esporte pelo o que ele realmente deve ser: trabalho em equipe, amizade, dedicação, excelência e união", escreveu a nadadora.
"Como que vivemos em um mundo onde ainda se ganha dinheiro em cima do corpo de uma mulher e se sexualiza esportes femininos?” completou a nadadora.
A repercussão também alcançou atletas de outras modalidades, que passaram a contestar a maneira como a campanha representa mulheres que praticam esportes.
Campanha mostra mulheres reais no esporte
A velocista britânica Amy Hunt também se posicionou contra a publicidade. O protesto aconteceu após a atleta competir nos 200m femininos no Mundial Ultimate de Atletismo de Budapeste, prova na qual terminou na quarta colocação.
Durante uma entrevista concedida à imprensa do Reino Unido, Hunt aproveitou o espaço para fazer uma crítica direta à campanha.
“Sydney Sweeney, é assim que mulheres no esporte se parecem. Músculos, trabalho duro, sangue suor e lágrimas. Quando você é uma mulher no esporte, não é bonito. Não é glamuroso. Não é sexy o tempo todo, definitivamente”, disse a atleta à BBC.
A manifestação da velocista está relacionada a uma iniciativa criada pela ginasta americana Gracie Kramer.
Kramer iniciou uma campanha nas redes sociais incentivando atletas a publicarem fotos e vídeos que mostrem mulheres praticando esportes, acompanhados do lema: "Isso é como uma mulher no esporte realmente se parece".
A iniciativa ganhou força nas redes e passou a ser compartilhada por centenas de mulheres.
A proposta surgiu em meio à repercussão da campanha protagonizada por Sweeney e colocou em discussão a forma como corpos femininos são representados em publicidades relacionadas ao esporte.
Outras campeãs também criticaram o anúncio
A medalhista olímpica de polo aquático Tilly Kearns também publicou uma crítica ao anúncio nas redes sociais.
Já a campeã mundial de boxe Skye Nicolson classificou a publicidade como um escárnio e destacou que existe uma diferença entre a aparência de uma atleta e a utilização da sexualização para promover o esporte.
“Existe uma diferença muito grande entre parecer "sexy" porque você pratica um esporte e usar sexo para "vender" o esporte. Não tem nada de errado em ser bonita e praticar esporte, não tem nada de errado abraçar sua feminilidade ao mesmo tempo que você é uma grande atleta” escreveu a boxeadora.
Sydney Sweeney é parceira da casa de apostas
Além de protagonizar a campanha, Sweeney é considerada uma "parceira estratégica e acionista" da Novig, casa de apostas responsável pela publicidade.
Após a repercussão negativa, a atriz compartilhou em suas redes sociais capas de revistas nas quais atletas aparecem nuas. Ela, porém, não fez um pronunciamento oficial sobre as críticas direcionadas à campanha.
Esta não é a primeira vez que Sydney Sweeney se envolve em uma controvérsia relacionada à publicidade. No início do ano, a atriz foi acusada de participar de uma campanha de caráter eugenista para a marca de roupas American Eagle.