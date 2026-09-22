"Eu não emagreci para ser aceita": Thaís Carla abre o jogo sobre emagrecimento e separação

Vivendo uma nova fase, tanto profissional como pessoal, Thaís Carla está passando por um processo de redescoberta. Com 120 kg a menos, um novo relacionamento e uma cabeça mais focada, a dançarina de 34 anos tem investido em projetos que estavam esquecidos na gaveta nos últimos anos.

Em entrevista exclusiva concedida à reportagem do portal A Tarde, ela revelou que não precisou perder peso para se considerar uma pessoa feliz ou tentar ser aceita nos padrões estéticos impostos pela sociedade, mas sim para ter mais qualidade de vida.

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“Não foi por causa da estética ou da opinião das pessoas. Foi uma decisão ligada à minha saúde, à minha qualidade de vida e ao desejo de viver novas experiências com mais disposição”, contou.

Eu não emagreci para ser aceita, porque sempre soube que merecia respeito em qualquer corpo” Thaís Carla

Pesando 88 kg atualmente, a baiana afirmou que as pessoas sempre tiraram seus conteúdos de contexto e passaram a acreditar que ela romantizava a obesidade, quando na verdade ela só queria defender o direito de pessoas gordas viverem as mesmas coisas que qualquer pessoa magra.

1 de 1 Thaís Carla com seu novo corpo | Foto: Reprodução | Instagram

“Meu corpo atual não apaga a mulher gorda que fui, nem tudo o que vivi e enfrentei. Nunca defendi que pessoas gordas fossem obrigadas a permanecer gordas. Sempre defendi que fossem respeitadas e tivessem acesso à saúde, ao trabalho, à moda, ao amor e a uma vida digna”, reforçou.

Mudar o meu corpo não significa abandonar a minha história” Thaís Carla

Mudanças externas e internas

Apesar da mudança visível na aparência, o processo de emagrecimento modificou ainda mais o psicológico de Thaís. Ela relatou que o período de recuperação após a cirurgia bariátrica, realizada em abril de 2025, foi o mais desafiador de sua vida.

Lidar com a exposição pública e expectativa dos outros sobre seu novo corpo, enquanto tentava se reconhecer no espelho e entender seus limites, a colocou em uma situação delicada ao longo do último ano.

“O mais inusitado foi perceber como mudanças simples do cotidiano mexeram comigo. Reaprender a me reconhecer no espelho, descobrir uma nova relação com as roupas e entender os limites desse novo corpo foram experiências muito intensas. As pessoas enxergam o resultado, mas existe um processo interno que ninguém vê”, disse.

1 de 1 Thaís Carla em um registro na praia | Foto: Reprodução | Instagram

“Toda grande mudança mexe com o psicológico. Antes, existia o peso da gordofobia e da cobrança constante. Durante o processo, precisei lidar com a transformação da minha imagem e com a exposição pública. Depois, veio o desafio de me reconhecer nesse novo momento. Por isso, o acompanhamento psicológico e uma boa rede de apoio são fundamentais”.

A influenciadora digital ainda listou a parte mais difícil e a mais fácil da jornada. “A parte mais difícil foi lidar com a velocidade das mudanças e com as expectativas das pessoas sobre o meu corpo. A mais fácil foi entender que eu continuava sendo eu. Minha essência, meus valores e a minha luta não mudaram”, afirmou.

Sobre cirurgias plásticas reparadoras, ela garantiu que os procedimentos não são sua prioridade no momento. “Estou respeitando o tempo do meu corpo e seguindo as orientações da equipe que me acompanha. Se um dia eu decidir fazer algum procedimento, será uma escolha pessoal, sem obrigação de corresponder às expectativas de ninguém”, disparou.

Separação e relatos de fetichismo de ex-marido

Divorciada desde julho deste ano, a famosa revelou que mantém uma boa relação com o ex-marido, Israel Reis. Os dois ficaram juntos por 11 anos e tiveram duas filhas: Maria Clara, de 9 anos de idade, e Eva, de 6 anos.

1 de 1 Thaís Carla ao lado de suas filhas, Maria Clara e Eva | Foto: Reprodução | Instagram

“Uma separação exige maturidade, principalmente quando existem crianças. Nós deixamos de ser um casal, mas continuamos sendo pai e mãe. Nem sempre é simples, mas o nosso compromisso precisa ser com o bem-estar das meninas e com a preservação do respeito”, explicou.

Na época, Thaís confessou que o fim do casamento foi ocasionado pela falta de acordo entre eles sobre o futuro, já que ela queria continuar em São Paulo onde se concentra sua carreira, enquanto ele preferia morar no interior e viver uma vida mais tranquila.

Entretanto, surgiram boatos de que a separação na verdade foi ocasionada pelo emagrecimento dela. Internautas chegaram até a acusar Israel de ter fetiche em mulheres gordas, devido a alguns perfis que ele seguia no Instagram. A informação foi desmentida pela própria Thaís.

“Foi incômodo porque as pessoas tentaram criar uma narrativa superficial sobre uma relação que só nós conhecemos. [...] Procuro não alimentar especulações e preservar a nossa intimidade, principalmente por causa das nossas filhas”.

Não terminei porque emagreci nem emagreci porque terminei. Foram processos diferentes” Thaís Carla

Vivendo um novo amor com o empresário Fabrício Camargo, ela garante que está aprendendo a viver em paz e longe dos holofotes. “Está sendo uma experiência leve e feliz”, destacou.

“Depois de tantas mudanças, é bonito descobrir que posso viver o amor de outra forma, com tranquilidade, companheirismo e respeito. Estou me permitindo sentir sem pressa e sem tentar encaixar essa relação nas expectativas dos outros”, finalizou.

Carreira

Junto com os elogios e a qualidade de vida, o emagrecimento trouxe mais um benefício para a vida de Thaís Carla: as ofertas de trabalhos com marcas que antes não a enxergavam.

“Os trabalhos não diminuíram. Surgiram novas possibilidades e marcas que talvez antes não me enxergassem passaram a demonstrar interesse. Isso também revela muito sobre o mercado”, contou ela ao A Tarde.

No entanto, ela garantiu que não quer ser reconhecida apenas pelo novo corpo, mas sim por sua trajetória na internet, que já dura cerca de 10 anos. “Eu não quero ser valorizada apenas porque emagreci. Minha trajetória, meu trabalho e a relação que construí com o público existem há muitos anos”.

Sem publicar vídeos dançando profissionalmente há alguns meses, a artista também está investindo em um novo segmento profissional. Com a reativação de seu canal do Youtube, ela pretende seguir na área da comunicação, mirando o cargo de apresentadora em um futuro próximo.

“Voltar ao YouTube tem sido muito especial porque é um espaço em que posso conversar com mais profundidade e mostrar outros lados da minha vida. Tenho vontade de desenvolver projetos maiores e adoraria ter um programa que misturasse informação, entretenimento, histórias reais e conversas importantes”, confessou.

“Quero fortalecer ainda mais o YouTube, ampliar minha presença em diferentes formatos e continuar trabalhando com moda, beleza, comportamento e entretenimento. Existem projetos e parcerias em andamento, mas ainda não posso revelar tudo”, completou.