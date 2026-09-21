Após fazer show para 67 pessoas, Fiuk desabafa: “Cometi algum crime?”

Siga o A TARDE no Google

Fiuk se manifestou nas redes sociais para rebater os comentários após fazer show para 67 pessoas em Campinas, interior de São Paulo. A declaração aconteceu no último domingo, 20, em uma publicação no Instagram.

A apresentação marcou o encerramento da carreira solo do cantor e o retorno da banda Hori, formada por ele em 2004.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Tinham 67 pessoas no meu último show. E a gente tocou como se tivesse 67 mil. Hoje, esse número aí virou manchete, né? Virou piada, virou motivo para muita gente aí dizer que eu devia estar o quê? Que eu devia estar envergonhado?”, iniciou em vídeo publicado no Instagram.

O cantor seguiu: “Mas eu fiquei pensando: vergonha do quê? Vergonha do que que eu tenho que ter? Eu cometi algum crime? Eu estou machucando alguém aí, por acaso?”.

Pedido de oportunidade

Além disso, ele pediu para pessoas que têm alguma casa de show, festival, festa ou evento darem uma chance para ele. Fiuk afirmou que, se tiverem dez, cem ou mil pessoas na plateia, a banda irá fazer o show da mesma maneira.

Por fim, o filho de Fábio Jr. ainda agradeceu o carinho dos fãs e de quem marcou presença no show de Campinas.

“Para cada pessoa aí que comentou, que torceu, que comprou ingresso, que foi lá no show, que está aí, ó, comigo, gratidão. Gratidão. Eu estou de volta. Eu estou de volta. A banda está de volta. E a gente vai começar e recomeçar do jeito que for, aonde for. A gente só quer tocar. E a nossa agenda está aberta”, finalizou.

Veja o vídeo: