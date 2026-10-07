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ENTRETENIMENTO

Influenciadora Cacai Bauer entra no TOP 10 de premiação nacional

Baiana disputa a categoria Diversidade e Inclusão

Agatha Victoria Reis
Por
Influenciadora baiana Cacai Bauer
Influenciadora baiana Cacai Bauer - Foto: Divulgação

A influenciadora baiana Cacai Bauer está entre os TOP 10 finalistas do Prêmio iBest 2026. Agora, ela disputa uma vaga entre os três finalistas na categoria Diversidade e Inclusão.

Cacai é uma das precursoras da produção de conteúdo digital protagonizada por uma pessoa com síndrome de Down. Em 2024, a influenciadora já havia chegado ao TOP 10 da mesma categoria.

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A votação popular segue aberta até 22 de novembro, com possibilidade de um voto por dia. Segundo a influenciadora baiana, o objetivo de Cacai Bauer é avançar para o TOP 3.

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“Em 2024 eu cheguei ao TOP 10 e agora estou novamente entre os dez. Quero muito chegar ao TOP 3 e conto com o voto de todos que acompanham meu trabalho e acreditam na inclusão e no protagonismo das pessoas com deficiência”, afirma Cacai.

Como votar em Cacai Bauer?

Para votar na influenciadora, que iniciou sua trajetória há dez anos e aborda temas como inclusão, autonomia e trabalho, basta acessar o link: Vote em Cacai Bauer no Prêmio iBest.

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