Interesse? Jovem de 24 anos quebra silêncio sobre romance com mãe de Eliana

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O influenciador digital Noé, de 24 anos, se pronunciou após ser apontado como o novo namorado de Eva Michaelichen, de 87 anos, mãe da apresentadora Eliana. Em entrevista ao quadro Leo Dias vs 30 Fofoqueiros, do canal Em Foco, o jovem afirmou que está apaixonado e negou que esteja se aproveitando da repercussão do suposto relacionamento.

Durante a participação, Noé rebateu os comentários sobre a diferença de 63 anos entre os dois e garantiu que seus sentimentos são sinceros.

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“Para quem fala que eu estou me aproveitando da situação, eu não estou me aproveitando. É amor verdadeiro. Apesar de eu ter 24 anos e ela ter 87...”, declarou.

O influenciador também contou que chegou a compor uma música em homenagem à mãe de Eliana. Ao comentar o gesto, brincou: “Que namorado que não faz uma música para o seu amor?”.

Declaração nas redes sociais

Além de falar publicamente sobre os sentimentos, Noé compartilhou uma publicação ao lado de Eva, acompanhada de uma mensagem romântica.

“Te conhecer foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Te amo”, escreveu.

As declarações chamaram atenção por causa da diferença de idade entre os dois. Apesar de Noé se apresentar como namorado de Eva, não há, nas informações divulgadas, uma confirmação da própria mãe de Eliana sobre o relacionamento.