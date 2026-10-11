Cantor e namorada são encontrados mortos dentro de casa após realizar show

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O cantor sertanejo Alan Tons, de 26 anos, e a namorada dele, Larissa Rodrigues, de 23, foram encontrados mortos dentro de uma residência na manhã deste domingo, 11, em Ceilândia, no Distrito Federal. O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) como duplo homicídio.

De acordo com a Polícia Militar, moradores da região relataram ter ouvido diversos disparos de arma de fogo por volta das 2h30 da madrugada. Os corpos foram localizados em um imóvel situado na QNM 22. O imóvel passou por perícia para auxiliar na identificação das circunstâncias em que o casal foi morto.

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Até a última atualização, nenhum suspeito havia sido localizado. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

Cantor publicou vídeos de show horas antes de ser encontrado morto

Poucas horas antes de ser encontrado sem vida, Alan Tons compartilhou nas redes sociais registros de uma apresentação realizada na noite de sábado (10), em um bar de Ceilândia.

Nas imagens, o artista aparece cantando e tocando violão diante do público. A apresentação foi uma das últimas atividades divulgadas pelo sertanejo antes do crime.

Alan fazia parte da banda 4Tons, formada por três cantores, e também trabalhava como empresário.

Após a confirmação da morte, um dos integrantes do grupo utilizou as redes sociais para lamentar a perda do companheiro.

A Polícia Civil segue investigando o duplo homicídio para esclarecer a dinâmica do crime e identificar