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Denúncia de execução termina em confronto e três suspeitos mortos

Outros envolvidos conseguiram fugir e estão sendo procurados pelas forças de segurança

Evellyn Teixeira
Por
Uma operação conjunta das polícias Militar e Civil terminou com três suspeitos mortos
Uma operação conjunta das polícias Militar e Civil terminou com três suspeitos mortos - Foto: Divulgação SSP

Uma operação conjunta das polícias Militar e Civil terminou com três suspeitos mortos após um confronto no distrito de Vera Cruz, em Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia, na noite deste sábado, 10. Durante a ação, os agentes apreenderam dois fuzis, pistolas, carregadores, munições, celulares, uma capa de colete e uma balaclava.

Operação começou após denúncia de execução

Segundo as forças de segurança, equipes da Companhia de Emprego Tático Operacional (CETO) do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), da Rondesp Extremo Sul e da 10ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (10ª DTE) receberam denúncias de que homens armados teriam acabado de executar uma pessoa em Vera Cruz.

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As informações indicavam que os suspeitos estariam fugindo em direção ao distrito de Pindorama. Durante a abordagem policial, os agentes foram recebidos a tiros, dando início ao confronto.

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Três suspeitos morreram após serem baleados

Após o confronto, três suspeitos foram baleados. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital Luís Eduardo Magalhães (HLEM), mas não resistiram aos ferimentos.

Outros envolvidos conseguiram fugir e estão sendo procurados pelas forças de segurança.

Polícia investiga possível ligação com facções

A ocorrência foi apresentada na Delegacia Territorial de Porto Seguro. A Polícia Civil investiga a participação do grupo na ocorrência e possíveis ligações dos envolvidos com facções criminosas que atuam no Extremo Sul da Bahia.

O caso segue sob investigação.

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Bahia polícia militar

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