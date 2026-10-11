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Evento clandestino de 'grau' termina com 14 motos apreendidas em Salvador

Operação foi conduzida por policiais militares do Esquadrão de Motociclistas Águia

Victoria Isabel
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Imagem ilustrativa da imagem Evento clandestino de 'grau' termina com 14 motos apreendidas em Salvador
Foto: Esquadrão de Motociclistas Águia

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) apreendeu 14 motocicletas durante uma fiscalização de trânsito realizada na tarde de sábado, 10, na Avenida Paralela, em Salvador. A ação ocorreu durante um evento clandestino conhecido como “grau”, prática em que motociclistas fazem manobras e equilibram os veículos sobre apenas uma roda.

A operação foi conduzida por policiais militares do Esquadrão de Motociclistas Águia. Durante as abordagens, as equipes identificaram diversas infrações de trânsito, e as motocicletas apreendidas foram removidas para o pátio do órgão competente.

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Prática pode resultar em suspensão da CNH

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê punições para quem conduz motocicleta fazendo malabarismo ou equilibrando-se em apenas uma roda. A conduta é considerada infração gravíssima, conforme o artigo 244, inciso III.

As penalidades incluem multa, suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação, conforme as disposições legais aplicáveis.

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Em nota, a Polícia Militar da Bahia reforçou o compromisso com a prevenção de acidentes, a fiscalização do trânsito e a preservação da vida, destacando a atuação contra práticas irregulares que colocam em risco a segurança da população.

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