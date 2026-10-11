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POLÍCIA

Russo preso em Salvador planejava rede de armas e drogas para facções

Suspeito foi condenado à prisão perpétua na Rússia por tráfico de drogas

Gustavo Nascimento
Por
Ex-militar russo preso em Salvador
Ex-militar russo preso em Salvador - Foto: Divulgação | SSP-BA

O ex-militar russo Sergei Kotelnikov, de 29 anos, preso em Salvador no sábado, 10, é suspeito de tentar estruturar uma rede de distribuição de armas, munições e drogas para facções criminosas no Brasil. A informação foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Condenado à prisão perpétua na Rússia por tráfico de drogas e uso de documento falso, Kotelnikov foi localizado no bairro de Águas Claras, na capital baiana. Ele era procurado internacionalmente pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

A prisão ocorreu durante mais uma fase da Operação Artemis, realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, com apoio da Polícia Militar e colaboração da Interpol. Segundo a SSP-BA, o suspeito havia passado por outros estados brasileiros antes de chegar à Bahia.

Condenação na Rússia

De acordo com as autoridades baianas, Kotelnikov foi condenado à prisão perpétua em seu país de origem após ser flagrado com 600 kg de cocaína e um documento falso.

O russo era alvo da Difusão Vermelha da Interpol, mecanismo utilizado para solicitar a localização e a prisão provisória de pessoas procuradas internacionalmente. Informações preliminares apontam que ele pretendia organizar uma estrutura no território brasileiro para distribuir armamentos, munições e entorpecentes.

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Processo de extradição

Após ser capturado, Kotelnikov foi encaminhado à sede da Polícia Federal, em Salvador. As autoridades brasileiras deverão comunicar a prisão à Rússia e iniciar os procedimentos necessários para a extradição do ex-militar.

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O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, afirmou que as equipes intensificaram o trabalho de inteligência após receberem informações da Interpol sobre a possibilidade de o estrangeiro se esconder no estado.

“Escolheu o local errado e acabou preso”, declarou o secretário, ao comentar a operação.

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Operação Ártemis segurança pública

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