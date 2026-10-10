Idoso aceita ajuda de desconhecido em banco e perde mais de R$ 25 mil na Bahia

Um homem de 54 anos foi preso na sexta-feira, 9, em Barra dos Coqueiros, em Sergipe, suspeito de furto mediante fraude e estelionato contra um agricultor de 83 anos em Irecê, no norte da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o prejuízo causado à vítima ultrapassou R$ 25 mil.

A prisão ocorreu durante a Operação Venatio, realizada pelas polícias civis da Bahia e de Sergipe para combater crimes contra o patrimônio, especialmente golpes praticados contra idosos dentro de agências bancárias.

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De acordo com as investigações, o suspeito abordou o agricultor em uma agência bancária no dia 3 de julho, sob o pretexto de ajudá-lo, observou a digitação da senha e trocou o cartão da vítima por outro pertencente a terceiros.

O idoso só percebeu o golpe cinco dias depois, ao tentar efetuar um pagamento e descobrir que não havia saldo na conta. Segundo a polícia, foram realizados saques, transferências e compras em cidades como:

Morro do Chapéu;

Jacobina;

Capim Grosso;

Feira de Santana;

Ubaíra;

Jequié.

Histórico criminoso

As investigações apontaram que o suspeito tem histórico de crimes semelhantes em estados como Tocantins, Goiás, Sergipe e Pernambuco.

Durante a operação, também foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva contra ele, expedidos pelas Justiças da Bahia e de Pernambuco. Mais recentemente, em Tucano (BA), ele foi conduzido à delegacia por portar 15 cartões bancários de terceiros sem justificativa.

O suspeito foi localizado por meio de uma ação conjunta da Delegacia Territorial (DT/João Dourado) com o Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) da Polícia Civil de Sergipe. Ele segue custodiado à disposição da Justiça, enquanto a polícia apura a possível participação de outras pessoas no esquema.