Vídeo: SSP revela como russo condenado à prisão perpétua foi preso em Salvador

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Um ex-militar russo condenado à prisão perpétua por tráfico de drogas e uso de documento falso foi capturado em Salvador neste sábado, 10. O homem era procurado pela Interpol e pela Polícia Federal havia alguns meses e foi localizado durante uma operação integrada das forças de segurança.

Segundo as autoridades, ele foi flagrado em seu país de origem com 600 quilos de cocaína e documentos falsos. Após a captura, o suspeito foi levado à sede da Polícia Federal, na capital baiana, onde serão iniciados os procedimentos para a possível extradição à Rússia.

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Operação internacional localizou foragido em Salvador

A captura ocorreu durante a Operação Artemis, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, com apoio da Polícia Militar e atuação integrada com a Interpol e a Polícia Federal.

Em declaração sobre a ação, o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, destacou o trabalho de inteligência realizado no estado para localizar o foragido.

Segundo Werner, o homem foi encontrado em um bairro de Salvador após meses de buscas. A operação reuniu forças estaduais e federais, além da cooperação internacional.





Processo de extradição será iniciado

Após a prisão, o ex-militar foi encaminhado à sede da Polícia Federal, em Salvador. A partir de agora, as autoridades darão início aos trâmites para comunicar a Justiça russa e encaminhar o caso às instâncias brasileiras responsáveis pela análise do pedido de extradição.

De acordo com Marcelo Werner, o procedimento envolverá a comunicação com a Justiça da Rússia e o Supremo Tribunal Federal (STF), etapa necessária para avaliar a possível entrega do homem às autoridades de seu país de origem.

A extradição, porém, depende do cumprimento dos procedimentos legais e da análise das autoridades competentes.

Confira o vídeo: