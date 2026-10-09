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Reconhecimento facial localiza mais de 800 devedores de pensão na Bahia

Número corresponde a 47,1% das 1.847 com o uso da tecnologia da SSP

Evellyn Teixeira
Por
As câmeras de reconhecimento facial auxiliaram na localização de 870 pessoas com mandados de prisão civil
As câmeras de reconhecimento facial auxiliaram na localização de 870 pessoas com mandados de prisão civil - Foto: Denisse Salazar / GOVBA

As câmeras de reconhecimento facial auxiliaram na localização de 870 pessoas com mandados de prisão civil por inadimplência de pensão alimentícia na Bahia entre janeiro e 15 de setembro de 2026.

O número corresponde a 47,1% das 1.847 prisões registradas com o uso da tecnologia no período, segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Do total de prisões relacionadas à dívida de pensão alimentícia, 285 ocorreram durante grandes eventos, como o Carnaval, as festas de São João e partidas de futebol.

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Bahia já registrou mais de 2 mil prisões por dívida de pensão

Desde a implantação do sistema de reconhecimento facial na Bahia, em 2019, até 15 de setembro de 2026, a tecnologia auxiliou em 6.293 prisões. Desse total, 2.025, o equivalente a 32,17%, envolveram pessoas com mandados de prisão civil por inadimplência de pensão alimentícia.

Segundo o superintendente de Telecomunicações da SSP-BA, coronel André Borges, a ferramenta contribui para o cumprimento de decisões judiciais e para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes que dependem dos recursos.

Atualmente, a secretaria conta com aproximadamente 1,2 mil câmeras de reconhecimento facial distribuídas em 81 municípios baianos. O sistema utiliza dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

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Como cobrar pensão alimentícia na Bahia?

A Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA) oferece atendimento gratuito a mães e responsáveis que enfrentam dificuldades para receber pensão alimentícia. O serviço inclui orientação jurídica, tentativas de conciliação e mediação extrajudicial, além do ajuizamento de ações para estabelecer ou cobrar os valores devidos.

De acordo com a defensora pública Suellen Bury, coordenadora da Especializada de Família e Sucessões de Salvador, a instituição atua tanto nos casos em que a pensão ainda não foi determinada pela Justiça quanto na cobrança de parcelas atrasadas.

Em Salvador, a DPE-BA atuou em 8.875 ações de alimentos e 1.202 execuções em 2025. Até abril de 2026, foram registradas 2.683 ações de alimentos e 416 execuções.

Quem precisa de orientação pode entrar em contato com a Defensoria pelo telefone 129 ou solicitar atendimento pelo site oficial da instituição.

O que acontece após a prisão por dívida de pensão?

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia (SJDH) também acompanha situações envolvendo pessoas presas por dívida de pensão alimentícia. Segundo a superintendente de Apoio e Defesa de Direitos Humanos do órgão, Trícia Calmon, familiares de alguns detidos procuram a secretaria para intermediar o andamento dos procedimentos.

A atuação inclui a verificação das condições da prisão e a mediação para agilizar a liberação quando há comprovação do pagamento dos valores devidos. Conforme a gestora, mesmo após a quitação, a soltura pode levar um ou dois dias, devido aos trâmites legais.

Trícia também avalia que a tecnologia pode facilitar a localização de pessoas com mandados de prisão, reduzindo a necessidade de determinadas ações ostensivas.

Prisão por pensão alimentícia não é uma condenação criminal

A prisão por dívida de pensão alimentícia tem natureza civil e caráter coercitivo, ou seja, busca pressionar o devedor a cumprir a obrigação determinada pela Justiça. Não se trata de uma pena criminal.

A medida está prevista na legislação brasileira e pode ser aplicada conforme os requisitos legais, após o procedimento judicial cabível. A cobrança da pensão e a possibilidade de prisão dependem das circunstâncias do caso e da decisão judicial.

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