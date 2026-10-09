Ex-comandante da PM é condenado a mais de 50 anos; entenda o caso

Siga o A TARDE no Google

O ex-comandante da Polícia Militar da Bahia Fabrício Carlos Santiago dos Santos foi condenado a 50 anos, 10 meses e dois dias de prisão em quatro ações penais por crimes relacionados ao desvio de recursos públicos.



A decisão mais recente foi proferida nesta quinta-feir

Alunos fazem uma lista com meninas " mais estupráveis" - Foto: - Foto: Reprodução Redes Sociais

a, 8. O capitão está preso preventivamente desde janeiro de 2025.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA), as investigações apontaram que o ex-comandante utilizava recursos da corporação para atender a interesses particulares e obter vantagens indevidas. As apurações foram conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco Sul).

Ex-capitão teria usado policiais e viaturas para segurança privada

Em uma das ações, Fabrício Santiago foi condenado a 18 anos e quatro meses de prisão por corrupção passiva majorada e peculato. Conforme o MP-BA, quando comandava a 4ª Companhia da PM, em Santa Cruz Cabrália, ele recebeu vantagens indevidas para direcionar policiais e viaturas à segurança de uma barraca de praia em Coroa Vermelha.

A investigação também apontou o fornecimento antecipado de informações sobre fiscalizações. Foram identificadas 74 transferências financeiras, que somaram R$ 102.013,72.

A sentença ainda registrou o uso continuado de policiais, viaturas e outros recursos públicos para a prestação de serviços de segurança privada.





Outras condenações somam mais de 30 anos

As outras três sentenças envolvem episódios relacionados ao período em que o capitão exercia função de comando, principalmente em Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia.

Em junho deste ano, ele foi condenado a 21 anos, um mês e 27 dias de prisão por corrupção passiva e peculato. Segundo as investigações, teria recebido vantagens indevidas para direcionar policiais militares e viaturas à segurança de uma propriedade privada na região de Campo Verde.

Em setembro de 2025, outra decisão estabeleceu pena de cinco anos, um mês e 27 dias de reclusão por corrupção passiva.

A primeira condenação foi proferida em maio de 2025, quando o ex-capitão recebeu pena de seis anos, dois meses e oito dias de prisão. Nesse caso, segundo a decisão, ele teria usado a influência do cargo para intervir na liberação irregular de uma motocicleta apreendida e cobrar vantagem pela atuação.

Quais condutas foram investigadas?

De acordo com o conjunto das quatro ações penais, os episódios envolveram liberação irregular de veículo, cobrança de vantagens relacionadas a eventos, direcionamento do policiamento ostensivo para propriedades e estabelecimentos privados e utilização de recursos humanos e materiais da Polícia Militar em benefício particular.

A condenação total informada é de 50 anos, 10 meses e dois dias de prisão.