Comércio ilegal de armas: cidade turística da Bahia é alvo de operação do MP

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Investigações relacionadas à atuação de uma organização criminosa envolvida no comércio ilegal de armas de fogo teve operação deflagrada nesta sexta-feira, 9, em Porto Seguro, cidade turística da Bahia. A "Costa Limpa II” do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) cumpriu mandado de busca e apreensão Arraial d'Ajuda, distrito do município.

A nova fase é um desdobramento da operação Costa Limpa e foi motivada pelo aprofundamento das investigações e pela análise de provas reunidas na primeira etapa.

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Conforme a decisão judicial que autorizou as buscas, perícias em um celular apreendido anteriormente identificaram indícios de negociações envolvendo armas de fogo de grosso calibre, além de elementos que apontam para a possível participação de integrantes da organização criminosa.

Qual o objetivo da organização agora?

A operação Costa Limpa II tem como objetivo reunir novas provas para esclarecer a estrutura da organização criminosa, identificar seus integrantes e detalhar o modo de atuação do grupo. A investigação também busca contribuir para a responsabilização dos envolvidos e o combate ao crime organizado no extremo sul da Bahia.

O mandado de busca e apreensão foi expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca, a pedido do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco Sul). A ação contou com o apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti), da Polícia Civil.