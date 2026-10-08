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INSEGURANÇA

Irmã de PM, barbeiro e jovem são assassinados a tiros em intervalo de três horas em Salvador

Homicídios foram registrados na Boca do Rio, Lapinha e Narandiba

Leilane Teixeira
Por
O comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, coronel Antônio Carlos Magalhães anunciou novos prazos para concurso da PMBA
O comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, coronel Antônio Carlos Magalhães anunciou novos prazos para concurso da PMBA - Foto: Divulgação | PMBA

Três pessoas foram assassinadas a tiros em um intervalo de aproximadamente três horas, na noite desta quinta-feira, 8, em diferentes bairros de Salvador. Os homicídios foram registrados na Boca do Rio, Lapinha e Narandiba. Entre as vítimas estão um barbeiro, um jovem e uma mulher.

Os crimes ocorreram em vias públicas e, conforme informações preliminares, envolveram a participação de homens armados. Até o momento, não há confirmação de que os assassinatos estejam relacionados.

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Veja cada caso

Mulher morta na frente do companheiro

O primeiro assassinato aconteceu no bairro de Narandiba. Informações iniciais são de que a vítima, identificada como Denise, estudava para se tornar técnica de enfermagem. Ela foi morta a tiros enquanto estava acompanhada do companheiro.

Três homens teriam chegado em motocicletas, cercaram o casal e dispararam diversas vezes contra a mulher. Denise morreu no local, enquanto o companheiro não foi atingido.

A vítima era mãe, irmã de uma policial militar e, segundo relatos, planejava se casar e ter outro filho.

Barbeiro é morto na Boca do Rio

Uma das vítimas foi o barbeiro Gilvan, assassinado na localidade conhecida como Bate Facho, no bairro da Boca do Rio. Segundo relatos de testemunhas, ele deixava a barbearia quando foi surpreendido por um homem que chegou de motocicleta, usando uma bolsa de entregas.

O suspeito teria se aproximado fingindo pedir uma informação e, em seguida, atirado contra o trabalhador. Outros dois homens, também em uma motocicleta, teriam dado apoio à ação. Gilvan morreu no local.

Jovem é executado na Lapinha

O terceiro homicídio foi registrado no Largo da Lapinha, onde Ytalo Barros Trindade foi morto a tiros, a poucos metros de uma delegacia da Polícia Civil. Segundo informações iniciais, o jovem morava na localidade do Cajá e teria sido cercado por criminosos ao chegar à região da Lapinha.

Há suspeitas de que o assassinato possa estar relacionado a disputas entre facções criminosas que atuam nas duas localidades. No entanto, a motivação ainda não foi esclarecida, assim como não há confirmação de envolvimento da vítima com atividades criminosas.

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Crimes serão investigados

As circunstâncias, autorias e motivações dos três assassinatos seão apuradas pela Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ainda não há informações de presos.

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Tags

Homicídios Polícia Civil Salvador violência

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