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POLÍCIA

PRF é presa em hotel na Bahia após passar cinco meses fugindo com filho de 6 anos

Justiça determinou guarda para pai e mãe não aceitou decisão

Leilane Teixeira
Por
PRF fez operação em Casa Nova entre os dias 11 e 13 de julho
PRF fez operação em Casa Nova entre os dias 11 e 13 de julho - Foto: Divulgação | PRF

Uma policial rodoviária federal de 43 anos foi presa na noite de quarta-feira, 7, em um hotel no município de Filadélfia, no norte da Bahia, após passar cerca de cinco meses viajando fugindo pelo país com o filho de 6 anos, contrariando uma decisão judicial que havia concedido a guarda da criança ao pai.

A agente estava sendo procurada desde maio deste ano. Segundo informações divulgadas pela TV São Francisco, ela passou por diferentes estados para evitar o cumprimento da determinação da Justiça.

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Durante esse período, a mulher teria se hospedado em pousadas e permanecido na casa de conhecidos. Entre os locais por onde passou estão:

  • Rio de Janeiro;
  • Pernambuco;
  • Distrito Federal.

Contra a policial, havia dois mandados de prisão. Durante o cumprimento da ordem judicial, também foi constatado que ela havia descumprido medidas protetivas estabelecidas em favor do filho.

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O que diz a PRF?

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que a prisão preventiva foi determinada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) e está relacionada ao descumprimento de uma decisão sobre a guarda da criança.

A corporação destacou que o processo tramita sob segredo de Justiça e, por envolver uma criança, não divulgará outras informações sobre o caso.

A PRF também afirmou que adotou os procedimentos legais necessários e permanece à disposição das autoridades responsáveis pela investigação.

Após a prisão, a policial foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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Bahia Filadélfia justiça polícia rodoviária federal

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