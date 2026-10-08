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BAHIA

Suspeita de falsificação: polícia encontra 5 mil litros de cachaça em caixas-d’água

Descoberta aconteceu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão

Leilane Teixeira
Por
A descoberta aconteceu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão
A descoberta aconteceu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Cerca de 5 mil litros de bebida alcoólica, apontada como cachaça, foram encontrados armazenados de forma inadequada em caixas-d’água dentro de um estabelecimento na zona rural de Itapicuru, no interior da Bahia. O local foi interditado na quarta-feira, 7, após uma fiscalização realizada durante uma operação da Polícia Civil.

A descoberta aconteceu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, motivado por uma denúncia anônima sobre a possível falsificação de bebidas alcoólicas.

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Além dos reservatórios com a bebida, foram encontradas caixas de diferentes marcas de cachaça e vodca. A polícia investiga se os produtos eram adulterados ou falsificados, mas ainda não há confirmação de irregularidades na composição das bebidas.

Amostras foram recolhidas e encaminhadas ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), que ficará responsável pelas análises periciais.

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Homem conduzido

Um homem de 52 anos foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. Após ser ouvido, ele foi liberado.

A Vigilância Sanitária também participou da fiscalização e identificou problemas nas condições do estabelecimento, determinando sua interdição.

O caso segue sob investigação das delegacias territoriais de Itapicuru e Rio Real, que buscam esclarecer a origem das bebidas e possíveis responsabilidades criminais.

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Tags

bebidas alcoólicas Cachaça itapicuru Polícia Civil

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