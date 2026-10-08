Homem deita para descansar embaixo de carreta e morre atropelado

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Um homem, ainda não identificado, morreu atropelado, na manhã desta quinta-feira, 8, em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia.

Ele havia se deitado embaixo de uma carreta para descansar. O caminhão estava estacionado na área do estacionamento do Posto Nossa Senhora Aparecida, localizado às margens da BR-101 e onde fica a Churrascaria Vento Sul.

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De acordo com relatos, o motorista do veículo não teria percebido a presença do homem quando deu a partida na ignição e fez uma manobra em marcha à ré passando por cima dele.

Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para atender o rapaz, mas quando chegaram, ele já estava morto.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para passar por perícia. O caso será apurado pela Polícia Civil. As informações são do Augusto Urgente.