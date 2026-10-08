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AGRESSÃO E ESTUPRO

Homem é preso suspeito de estuprar mulher na frente da filha na Bahia

O crime foi praticado por dois homens; eles invadiram a casa da vítima e agrediu o marido dela

Andrêzza Moura
Por
Crime foi praticado por dois homens
Crime foi praticado por dois homens - Foto: Reprodução Polícia Civil

Um homem, de 23 anos, foi preso preventivamente, nesta quinta-feira, 8, na cidade de Castro Alves, no recôncavo baiano, suspeito de torturar e estuprar uma mulher. O abuso ocorreu em 6 de setembro deste ano, no povoado de Candeal.

Outro homem já havia sido preso no mesmo dia do crime. De acordo com informações da Polícia Civil, a dupla agrediu um homem e estuprou a vítima na frente da filha do casal, uma adolescente, de 13 anos.

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O suspeito preso nesta quinta, era considerado foragido. Ele foi detido por investigadores da Delegacia Territorial de Castro Alves, unidade vinculada à 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

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Castro Alves estupro Homens presos

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