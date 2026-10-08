Homem é preso suspeito de estuprar mulher na frente da filha na Bahia

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Um homem, de 23 anos, foi preso preventivamente, nesta quinta-feira, 8, na cidade de Castro Alves, no recôncavo baiano, suspeito de torturar e estuprar uma mulher. O abuso ocorreu em 6 de setembro deste ano, no povoado de Candeal.

Outro homem já havia sido preso no mesmo dia do crime. De acordo com informações da Polícia Civil, a dupla agrediu um homem e estuprou a vítima na frente da filha do casal, uma adolescente, de 13 anos.

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O suspeito preso nesta quinta, era considerado foragido. Ele foi detido por investigadores da Delegacia Territorial de Castro Alves, unidade vinculada à 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).