AGRESSÃO E ESTUPRO
Homem é preso suspeito de estuprar mulher na frente da filha na Bahia
O crime foi praticado por dois homens; eles invadiram a casa da vítima e agrediu o marido dela
Um homem, de 23 anos, foi preso preventivamente, nesta quinta-feira, 8, na cidade de Castro Alves, no recôncavo baiano, suspeito de torturar e estuprar uma mulher. O abuso ocorreu em 6 de setembro deste ano, no povoado de Candeal.
Outro homem já havia sido preso no mesmo dia do crime. De acordo com informações da Polícia Civil, a dupla agrediu um homem e estuprou a vítima na frente da filha do casal, uma adolescente, de 13 anos.
Leia Também:
O suspeito preso nesta quinta, era considerado foragido. Ele foi detido por investigadores da Delegacia Territorial de Castro Alves, unidade vinculada à 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).