CONDENADO
Homem de 72 anos é preso após condenação por estupro da enteada
Abusos ocorreram em 1994, quando a vítima tinha menos de 12 anos;
Um idoso, de 72 anos, foi preso, na manhã desta terça-feira, 29, em cumprimento a um mandato de prisão definitiva pelo crime de estupro contra a enteada. Ele foi detido na zona rural de Santa Inês, no Vale do Jiquiriçá, no centro-sul da Bahia.
As investigações apontam que os abusos ocorreram em 1994, quando a menina tinha menos de 12 anos. Por este fato, ele foi condenado a dez anos de reclusão em regime fechado. A decisão condenatória já havia transitado em julgado.
Denúncia apresentada ao Ministério Público do Estado da Bahia (MP/ BA) revelou que o homem praticava o crime quando a mãe da garota não estava em casa. Ainda de acordo com os relatos, feitos em fevereiro de 1995, idoso usava de violência e ameaçava a vítima de morte.
Leia Também:
O cumprimento do mandado foi feito por investigadores da Delegacia Territorial de Cravolândia, unidade vinculada à Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (9ª Coorpin/ Jequié). O homem foi conduzido a uma unidade policial e segue à disposição da Justiça. Ele será encaminhado ao sistema prisional.