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CONDENADO

Homem de 72 anos é preso após condenação por estupro da enteada

Abusos ocorreram em 1994, quando a vítima tinha menos de 12 anos;

Andrêzza Moura
Por
Homem foi denunciado ao Ministério Público
Homem foi denunciado ao Ministério Público - Foto: Divulgação Polícia Civil

Um idoso, de 72 anos, foi preso, na manhã desta terça-feira, 29, em cumprimento a um mandato de prisão definitiva pelo crime de estupro contra a enteada. Ele foi detido na zona rural de Santa Inês, no Vale do Jiquiriçá, no centro-sul da Bahia.

As investigações apontam que os abusos ocorreram em 1994, quando a menina tinha menos de 12 anos. Por este fato, ele foi condenado a dez anos de reclusão em regime fechado. A decisão condenatória já havia transitado em julgado.

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Denúncia apresentada ao Ministério Público do Estado da Bahia (MP/ BA) revelou que o homem praticava o crime quando a mãe da garota não estava em casa. Ainda de acordo com os relatos, feitos em fevereiro de 1995, idoso usava de violência e ameaçava a vítima de morte.

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O cumprimento do mandado foi feito por investigadores da Delegacia Territorial de Cravolândia, unidade vinculada à Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (9ª Coorpin/ Jequié). O homem foi conduzido a uma unidade policial e segue à disposição da Justiça. Ele será encaminhado ao sistema prisional.

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Tags

Bahia homem condenado estupro Polícia Civil santa inês

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