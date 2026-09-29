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POLÍCIA

Adolescente é apreendido após estuprar irmã com microcefalia

Em decorrência dos abusos a jovem estaria grávida de 9 meses

Evellyn Teixeira
Por
As regras do decreto foram elaboradas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e validadas pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski
As regras do decreto foram elaboradas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e validadas pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski - Foto: Divulgação/Fiocruz

Um adolescente de 16 anos foi apreendido, nesta segunda-feira, 29, suspeito de estuprar a própria irmã de 21 anos com microcefalia e a engravidou em decorrência dos abusos praticados pelo.

O caso aconteceu em no bairro de Santo Antônio dos Prazeres em Feira de Santana, na Bahia. Por meio da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI/Feira de Santana), em cumprimento a uma decisão judicial.

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O adolescente foi encaminhado para a unidade socioeducativa Case Juiz de Melo Matos, por crime análogo a estupro de vulnerável.

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Risco na gravidez

De acordo com a titular do DAI, Claudine Passos, as apurações mostram que a vítima foi estuprada cerca de três vezes pelo irmão no curso de um ano. A vítima estaria grávida de 9 meses.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe contou que já havia flagrado o próprio filho em uma situação de violência sexual contra a irmã.

Investigação

A justiça aceitou a medida cautelar e determinou a apreensão do adolescente. Ele foi conduzido para uma unidade de acolhimento e deverá ser apresentado à autoridade judiciária, que vai decidir os próximos encaminhamentos do caso.

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estupro feira de sanatana gravidez

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