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INVESTIGAÇÃO

Homem é preso suspeito de usar PIX para ameaçar ex-namorada de morte na Bahia

Suspeito estava proibido pela Justiça de manter qualquer tipo de contato com a jovem

Leilane Teixeira
Por
Crise dos ce
Crise dos ce - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Um jovem de 21 anos foi preso após ser acusado de ameaçar a ex-companheira, de 19 anos, utilizando mensagens enviadas junto a transferências via PIX. O caso aconteceu em Feira de Santana, e a prisão foi realizada na segunda-feira, 28, no bairro Pampalona.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava proibido pela Justiça de manter qualquer tipo de contato com a jovem. Mesmo assim, no dia 14 de setembro, ele teria realizado transferências para a conta da ex-companheira e utilizado o campo destinado às mensagens das transações para fazer ameaças de morte.

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A medida protetiva estava em vigor desde maio deste ano. Conforme as investigações, a determinação judicial foi concedida depois que o homem teria ofendido a vítima com palavras de baixo calão.

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Diante das novas ameaças e do descumprimento da ordem judicial, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o suspeito. Ele é investigado pelos crimes de ameaça, injúria e descumprimento de medida protetiva de urgência.

Localizado e preso

O homem foi localizado por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana, com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (Gatti/Sertão), durante a Operação Mulher Segura.

Após a prisão, ele foi levado para uma unidade policial e permanece custodiado à disposição da Justiça.

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