Corpo de juiz é encontrado parcialmente carbonizado dentro de carro

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O corpo do juiz Gustavo de Castro Campos, de 45 anos, titular da Comarca de Mococa, em São Paulo, foi encontrado parcialmente carbonizado dentro do próprio veículo, na noite desta quarta-feira, 7, na Estrada de Terra Euclides Dotta, na zona rural de São João da Boa Vista, no interior paulista.

Ele estava sentado no banco do motorista quando foi encontrado, por volta das 20h15. Uma testemunha contou à polícia que ouviu o barulho contínuo de uma buzina e, ao verificar o que estava acontecendo, viu o carro já tomado pelo fogo.

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Um homem que trabalha como operador de retroescavadeira viu a situação e, sem perceber que havia um corpo dentro do automóvel, tentou apagar as chamas usando a máquina para jogar terra. O incêndio foi debelado por agentes do Corpo de Bombeiro.

Durante a perícia, os agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) constataram que havia um forte cheiro de combustível e, ao verificarem, encontraram um galão sujo de gasolina localizado aos pés do motorista, nos pedais de controle do carro.

Ao examinarem o corpo, os peritos verificaram que não havia marcas aparentes de agressão, lesões de tiros e/ ou de objetos perfurocortantes. O que levou as autoridades a contestar um possível latrocínio - roubo com resultado morte. Os pertences dele, incluindo a aliança e a carteira de dinheiro e documentos, estavam com ele.

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o juiz em um posto de combustível supostamente comprando gasolina.

Câmera de segurança de posto de combustível registrou Gustavo comprando gasolina - Foto: Reprodução Redes Sociais

O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São João da Boa Vista para exames necroscópicos detalhados.

Embora o caso esteja sendo investigado como morte suspeita pela Delegacia de Investigações Gerais, a Polícia Civil revelou que, por ora, não descarta nenhuma linha de investigação.

Por meio de nota emitida nesta quinta-feira, 8, o Tribunal de Justiça de São Paulo lamentou a morte do juiz e prestou solidariedade aos familiares.