Saiba quem são influenciadores presos em ação que bloqueou R$ 84 milhões

Siga o A TARDE no Google

Os influenciadores presos por suspeita de integrar um esquema ilegal de jogos de azar em Casa Nova, no norte da Bahia, que movimentou mais de R$ 84 milhões, foram identificados.

Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão contra os investigados de 31 e 22 anos, e duas mulheres, de 25 e 28 anos. São eles:

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Josivan Silva Ribeiro;

Erika Taisa da Silva Sampaio;

Vitor de Amorim Silva;

Maria Luíza Barbosa Ribeiro.

As operações da Polícia Civil da Bahia (PC-BA) “Felis e Influência Oculta”, deflagradas na quinta-feira, 8, focaram em investigar e reprimir uma organização voltada à exploração de jogos de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro na região do Vale do São Francisco e em estados vizinhos.

As investigações começaram após a polícia identificar uma rápida evolução patrimonial de influenciadores digitais do município, considerada incompatível com os rendimentos conhecidos. Nas redes sociais, eles ostentavam viagens internacionais de luxo, imóveis em condomínios fechados e uma frota de veículos.

De acordo com a Polícia Civil, também nos perfis, os investigados atraíam apostadores para plataformas de jogos não autorizadas pelo Ministério da Fazenda e divulgavam simulações de ganhos, links dinâmicos e promessas de enriquecimento rápido.

Quem são os investigados?

Erika Taisa da Silva Sampaio

Verificado, o perfil de Erika possui mais de 7 mil seguidores, onde ela ostenta viagens, inclusive internacionais. Em outra conta, com apenas 639 seguidores, ela divulga apostas online.

Erika Taisa da Silva Sampaio - Foto: Reprodução

Maria Luíza Barbosa Ribeiro

Já Maria Luíza, conhecida nas redes sociais como Malluh Ribeiro, é seguida por mais de 100 mil pessoas. Lá, ela realiza publicações de festas e viagens.

Maria Luíza Barbosa Ribeiro - Foto: Reprodução

Josivan Silva Ribeiro

Com 3 mil seguidores, Josivan realiza publicações com jet ski e vídeos na academia. Anteriormente, ele usava o perfil para compartilhar o trabalho como barbeiro.

Josivan Silva Ribeiro - Foto: Reprodução

Vitor de Amorim Silva