POLÍCIA
Saiba quem são influenciadores presos em ação que bloqueou R$ 84 milhões
Investigados são suspeitos de integrar esquema ilegal de jogos de azar
Os influenciadores presos por suspeita de integrar um esquema ilegal de jogos de azar em Casa Nova, no norte da Bahia, que movimentou mais de R$ 84 milhões, foram identificados.
Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão contra os investigados de 31 e 22 anos, e duas mulheres, de 25 e 28 anos. São eles:
- Josivan Silva Ribeiro;
- Erika Taisa da Silva Sampaio;
- Vitor de Amorim Silva;
- Maria Luíza Barbosa Ribeiro.
As operações da Polícia Civil da Bahia (PC-BA) “Felis e Influência Oculta”, deflagradas na quinta-feira, 8, focaram em investigar e reprimir uma organização voltada à exploração de jogos de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro na região do Vale do São Francisco e em estados vizinhos.
As investigações começaram após a polícia identificar uma rápida evolução patrimonial de influenciadores digitais do município, considerada incompatível com os rendimentos conhecidos. Nas redes sociais, eles ostentavam viagens internacionais de luxo, imóveis em condomínios fechados e uma frota de veículos.
De acordo com a Polícia Civil, também nos perfis, os investigados atraíam apostadores para plataformas de jogos não autorizadas pelo Ministério da Fazenda e divulgavam simulações de ganhos, links dinâmicos e promessas de enriquecimento rápido.
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Quem são os investigados?
Erika Taisa da Silva Sampaio
Verificado, o perfil de Erika possui mais de 7 mil seguidores, onde ela ostenta viagens, inclusive internacionais. Em outra conta, com apenas 639 seguidores, ela divulga apostas online.
Maria Luíza Barbosa Ribeiro
Já Maria Luíza, conhecida nas redes sociais como Malluh Ribeiro, é seguida por mais de 100 mil pessoas. Lá, ela realiza publicações de festas e viagens.
Josivan Silva Ribeiro
Com 3 mil seguidores, Josivan realiza publicações com jet ski e vídeos na academia. Anteriormente, ele usava o perfil para compartilhar o trabalho como barbeiro.
Vitor de Amorim Silva