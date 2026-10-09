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Quem era a estudante de enfermagem de 37 anos morta a tiros

O caso aconteceu em Salvador e a vítima era casada e deixou um filho

Evellyn Teixeira
Por
Denise Ramos dos Santos da Paixão, de 37 anos, foi morta a tiros em Salvador
Denise Ramos dos Santos da Paixão, de 37 anos, foi morta a tiros em Salvador - Foto: Foto: Reprodução / Google Maps

Denise Ramos dos Santos da Paixão, de 37 anos, foi morta a tiros na tarde desta quinta-feira, 8, no bairro de Narandiba, em Salvador. A vítima estudava um curso técnico de enfermagem, era casada e tinha um filho.

O crime aconteceu por volta das 17h50, na Avenida Edgard Santos, nas proximidades da Travessa Boa Esperança. Segundo relatos de testemunhas, três homens em motocicletas teriam atirado contra Denise e fugido em seguida.

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Polícia investiga morte em Narandiba

O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, a Polícia Civil informou que realiza diligências para identificar os autores dos disparos e esclarecer a motivação do crime.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos identificados ou prisões relacionadas ao caso.

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