Homem invade creche, faz 13 crianças reféns e ameaça colocar fogo na unidade

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Um homem armado com uma faca provocou momentos de tensão ao invadir um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) e manter 13 crianças reféns na tarde desta sexta-feira, 9, no bairro São Braz, em Curitiba, no Paraná. O suspeito espalhou combustível em uma das salas da unidade e ameaçou atear fogo no local.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (Sesp), o desfecho da ocorrência aconteceu por volta das 18h20, quando ele foi morto durante uma intervenção policial, após mais de duas horas de tentativas de negociação.

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Todas as crianças foram retiradas da unidade e, segundo a Polícia Militar, nenhuma sofreu ferimentos graves. Os alunos e seus familiares serão acompanhados por equipes médicas e profissionais de psicologia.

Suspeito espalhou combustível dentro da sala

A invasão mobilizou equipes especializadas da Polícia Militar, incluindo o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), responsável pelas tentativas de negociação com o homem.

Durante a ação, o suspeito permaneceu em uma sala com as 13 crianças e espalhou combustível pelo ambiente. Segundo as autoridades, ele pretendia provocar um incêndio.

A região próxima à creche foi cercada pelas forças de segurança, enquanto um helicóptero da polícia acompanhava a movimentação. Alunos que estavam em outros espaços da unidade conseguiram sair durante a ocorrência.

Até a última atualização, a polícia não havia esclarecido o que motivou a invasão nem se o homem tinha alguma ligação com as crianças matriculadas na instituição.

Escola vizinha também foi evacuada

A situação também afetou a rotina de uma unidade de ensino localizada nas proximidades da creche. Como medida preventiva, os responsáveis foram orientados a buscar os estudantes, permitindo a evacuação do prédio.

Enquanto a operação policial estava em andamento, familiares das crianças receberam acolhimento de equipes da Prefeitura de Curitiba, que também disponibilizou atendimento psicológico.

Em comunicado, a gestão municipal agradeceu a atuação dos policiais e afirmou que mobilizou profissionais para oferecer suporte às crianças, aos familiares e aos funcionários da unidade escolar.