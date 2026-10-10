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Foragido da Rússia condenado à prisão perpétua é preso em Salvador

Captura ocorreu em Águas Claras durante a Operação Artemis

Victoria Isabel
Por
Homem é suspeito de tentar comercializar armas e munições para facções criminosas brasileiras
Homem é suspeito de tentar comercializar armas e munições para facções criminosas brasileiras - Foto: Alberto Maraux

Um homem foragido da Rússia, condenado à prisão perpétua por tráfico de drogas e uso de documento falso, foi preso neste sábado, 10, no bairro de Águas Claras, em Salvador. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ele é suspeito de tentar comercializar armas e munições para facções criminosas brasileiras.

A captura ocorreu durante mais uma fase da Operação Artemis, conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, com apoio da Polícia Militar e parceria da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

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De acordo com informações preliminares, o homem passou por outros estados brasileiros antes de ser localizado na capital baiana. Alvo da Difusão Vermelha da Interpol, ele teria como objetivo estruturar uma rede no Brasil para distribuir armas, munições e drogas.

Após a prisão, as autoridades russas serão comunicadas, e as forças brasileiras darão início aos procedimentos para a extradição do suspeito.

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“Mais uma demonstração da força e da eficiência da integração entre as Forças Estaduais e Federais da Bahia e do Brasil. Seguiremos unidos e norteados pela doutrina do Policiamento Orientado pela Inteligência (POI), combatendo a criminalidade”, destacou o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner.

Veja vídeo:

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polícia federal Salvador segurança pública

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