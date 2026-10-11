Pai atropela o filho, de 30 anos, sem perceber na Bahia; homem morreu

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Um homem, de 30 anos, morreu na noite desta sexta-feira, 9, em uma ocorrência trágica registrada na zona rural de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O caso aconteceu nas proximidades da BA-093, no povoado dos Mangues.

De acordo com relatos, o homem, que não teve o nome revelado, foi atropelado pelo próprio pai, por volta das 22h. O senhor retornava para casa do trabalho, por uma rua escura dirigindo um caminhão, e não percebeu quando atropelou o filho, que estaria deitado no chão. O corpo só foi encontrado na manhã do sábado, 10, por volta das 5h, por moradores.

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A perícia identificou marcas que indicam a passagem dos pneus dianteiros e traseiros sobre o homem. Ainda não há confirmação se ele morreu após o atropelamento ou se já estava morto devido a um possível mal súbito.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Mata de São João. As autoridades aguardam o resultado do exame necroscópico, que deverá ajudar a determinar a causa da morte e esclarecer se a vítima ainda estava viva no momento do atropelamento.