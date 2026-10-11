Empresário morre em acidente na BA-381 após colisão com cavalo

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Um grave acidente na madrugada deste domingo, 11, na BA-381, no trecho que liga Quijingue, no nordeste da Bahia, à BR-116, deixou um homem morto. O acidente envolvendo o veículo conduzido pelo empresário Michel da Silva Almeida, 37 anos, um Fiat Toro e um cavalo aconteceu nas proximidades do Povoado Zé do Beto.

De acordo com informações, o Fiat Toro seguia sentido sede de Quijingue, quando colidiu em um cavalo que estava na pista. Na ocasião, o carro perdeu o controle e bateu de frente com o automóvel de Michel, um Fiat Strada.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O empresário ainda foi atendido por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital Municipal de Quijingue, mas não resistiu.

Michel, que era dono do Supermercado MF, era casado e deixou dois filhos. Não há informações se houve outras vítimas. O cavalo também morreu.