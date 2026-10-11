41°C
El Niño: Bahia prepara alertas pelo WhatsApp para os 417 municípios
Municípios foram distribuídos em três níveis de prioridade
O governo da Bahia vai enviar alertas pelo WhatsApp à população dos 417 municípios do estado para orientar sobre os efeitos do El Niño e os riscos associados às condições climáticas previstas para os próximos meses. A comunicação será feita por meio do portal ba.gov.br, com informações preventivas sobre calor intenso, baixa umidade do ar e possibilidade de incêndios florestais.
A iniciativa ocorre diante da previsão do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) de temperaturas que podem ultrapassar 41°C em localidades do centro-oeste baiano, além de umidade relativa do ar inferior a 15%.
Segundo a previsão, as temperaturas devem permanecer acima da média durante o trimestre, sob influência do El Niño. O cenário aumenta os riscos de incêndios florestais e de problemas de saúde relacionados ao calor e à baixa umidade.
Municípios terão níveis de prioridade
Para organizar o envio das mensagens, os 417 municípios baianos foram distribuídos em três níveis de prioridade. A primeira faixa reúne 142 municípios, a segunda contempla 150 e a terceira abrange 125.
A classificação busca direcionar a comunicação conforme as prioridades identificadas, garantindo que os alertas cheguem a todo o território estadual, com atenção diferenciada às localidades mais expostas aos efeitos das condições climáticas.
As mensagens terão caráter preventivo e apresentarão orientações sobre os cuidados necessários diante das altas temperaturas, da baixa umidade e dos riscos de incêndios.
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Órgãos estaduais participam da iniciativa
A ação reúne a Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), a Secretaria do Meio Ambiente (Sema), por meio do Inema, e a Secretaria de Comunicação Social (Secom).
A estratégia integra as medidas estaduais de enfrentamento aos efeitos do El Niño e busca ampliar a circulação de informações preventivas e regionalizadas para a população baiana.