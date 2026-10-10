FENÔMENO CLIMÁTICO
El Niño na Bahia: governo lança plano de resposta para garantir abastecimento de água
Estado estabelece prazo de até 10 dias para socorrer municípios afetados pela seca
Para mitigar os impactos do fenômeno El Niño no abastecimento de água na Bahia, o governo do Estado estruturou um plano de resposta emergencial. O protocolo integrado, liderado pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), estabelece um prazo total de 7 a 10 dias para a aplicação das medidas corretivas nos municípios afetados.
O plano foi apresentado em reunião com a Casa Civil, a Defesa Civil, a Companhia de Engenharia Ambiental e de Recursos Hídricos da Bahia (CERB) e a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA). O objetivo é garantir rapidez, alinhamento institucional e precisão técnica no suporte à população.
Como funciona o fluxo de atendimento emergencial?
O protocolo de atuação padronizado abrange desde a notificação inicial até a solução em campo:
- Abertura do chamado: O município solicita apoio diretamente à Defesa Civil Estadual.
- Ativação da SIHS: A Defesa Civil aciona a SIHS via Sistema SEI, encaminhando os dados da localidade.
- Mapeamento da demanda: A equipe técnica identifica as operadoras locais e aciona a Defesa Civil municipal.
- Planejamento e validação: A SIHS emite uma nota técnica inicial e coordena a checagem das informações com os órgãos parceiros.
- Mobilização operacional: Equipes locais da CERB e EMBASA são acionadas para dar suporte logístico e estrutural.
Vistoria técnica e diagnósticos de segurança hídrica
Após o alinhamento inicial, especialistas da SIHS, CERB e EMBASA realizam uma visita técnica presencial ao município afetado.
Com base na vistoria, é elaborado um diagnóstico detalhado com as alternativas imediatas para conter a escassez de água. A Casa Civil e as operadoras são notificadas em tempo real sobre as providências tomadas.
O Gabinete da SIHS mantém o monitoramento contínuo das ações até que todas as medidas sejam executadas, garantindo maior segurança hídrica e minimizando os efeitos da estiagem prolongada no estado.